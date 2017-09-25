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Полиция просит помощи очевидцев: автомобиль сбил человека и скрылся с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Сегодня, 25 сентября, в деревне Тянассильма волости Саку произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Наехавший на пешехода автомобиль скрылся с места происшествия.

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра. По первоначальным данным, автомобиль Škoda темного цвета с кузовом типа "универсал" двигался по улице Валдмяэ и наехал пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшего пешехода, мужчину 30 лет, доставили в больницу.

Полиция просит людей, ставших свидетелями этого ДТП либо заметивших в этом районе вызвавший подозрение автомобиль темного цвета, позвонить в полицию по номеру 6123000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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