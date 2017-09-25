Фото, видео: в Петербурге спустили на воду мощнейший в мире атомный ледокол
25 сентября 2017 г., 17:51
В прошлую пятницу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода – ноябрь 2020 года. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире.
Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.