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Фото, видео: в Петербурге спустили на воду мощнейший в мире атомный ледокол

Rus.Postimees.ee
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В прошлую пятницу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода – ноябрь 2020 года. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире.

Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

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