Опрос: центристы уверенно выиграют выборы в четырех из восьми районов Таллинна
25 сентября 2017 г., 18:11
Центристская партия уверенно выиграет предстоящие 15 октября муниципальные выборы в четырех районах Таллинна, в двух частях города победу одержат реформисты, а в еще двух районах ситуация запутанная, следует из опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR.
Уверенной победы центристы добьются в Ласнамяэ (за нее должны проголосовать 68% избирателей), а также в Пыхья-Таллинне (49%), Хааберсти (45%) и Мустамяэ (43%).
В Кристийне хорошие шансы на победу есть у центристов (25%), соцдемов (23%) и реформистов (22%). В Нымме будет тоже упорная борьба за победу между тремя партиями - Центристской (24%), Социал-демократической (21%) и EKRE (19%).
Реформисты добьются победы в двух районах - Кесклинн (33%) и Пирита (36%).