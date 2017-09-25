Опрос: центристы уверенно выиграют выборы в четырех из восьми районов Таллинна

Уверенной победы центристы добьются в Ласнамяэ (за нее должны проголосовать 68% избирателей), а также в Пыхья-Таллинне (49%), Хааберсти (45%) и Мустамяэ (43%).

В Кристийне хорошие шансы на победу есть у центристов (25%), соцдемов (23%) и реформистов (22%). В Нымме будет тоже упорная борьба за победу между тремя партиями - Центристской (24%), Социал-демократической (21%) и EKRE (19%).

Реформисты добьются победы в двух районах - Кесклинн (33%) и Пирита (36%).