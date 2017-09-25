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Опрос: центристы уверенно выиграют выборы в четырех из восьми районов Таллинна

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Huik

Центристская партия уверенно выиграет предстоящие 15 октября муниципальные выборы в четырех районах Таллинна, в двух частях города победу одержат реформисты, а в еще двух районах ситуация запутанная, следует из опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR.

Уверенной победы центристы добьются в Ласнамяэ (за нее должны проголосовать 68% избирателей), а также в Пыхья-Таллинне (49%), Хааберсти (45%) и Мустамяэ (43%).

В Кристийне хорошие шансы на победу есть у центристов (25%), соцдемов (23%) и реформистов (22%). В Нымме будет тоже упорная борьба за победу между тремя партиями - Центристской (24%), Социал-демократической (21%) и EKRE (19%).

Реформисты добьются победы в двух районах - Кесклинн (33%) и Пирита (36%).

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