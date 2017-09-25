Эксперты: у берегов Швеции замечена загадочная иностранная подлодка

«Этот случай нужно расценивать как серьезное нарушение международного права», - говорится в анализе экспертов, сообщает портал Postimees.ee со ссылкой на издание Gefle Dagblad.

Напомним, что 29 июня около порта под водой был замечен объект, длина которого составляла 12 метров, а высота около трех метров.

Когда через несколько часов на место обнаружения загадочного объекта прибыли специалисты, то он уже исчез, оставив на морском дне глубокие следы.

Руководитель порта Фредрик Сванбом решил сообщить об этом инциденте представителям вооруженных сил Швеции. Этот случай начали изучать эксперты, которые и пришли к выводу, что имело место нарушение морской границы государства.

При этом отмечается, что установить какой стране принадлежит подводная лодка, не представляется возможным.