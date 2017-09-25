Жуткий случай: в России семья каннибалов зверски убила и съела около 30 человек

В настоящий момент супруги, подозреваемые в десятках убийств, задержаны. Женщина уже дает признательные показания, пишет "Блокнот Краснодар" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина по фотографиям опознала более 30 жертв, которых они с мужем убивали, а потом ели тела", - пояснил собеседник. Между тем в управлении СК РФ пока приводят подробности только одного криминального эпизода с убийством.

Подробные показания подозреваемая стала давать после беседы с женщиной-психологом, прибывшей из Нижнего Новгорода. Жертвы людоедов ранее считались без вести пропавшими.

"За одну только ночь следственная группа раскопала семь трупов", - добавил источник.

По данным Mash , в людоедстве подозреваются Дмитрий и Наталья Бакшеевы. Об их задержании сообщают в следственном ведомстве и в полиции, не называя имен.

Дома у задержанных нашли множество телефонов жертв, различные видеоуроки и рецепты приготовления человечины, в том числе консервированной. На одном из снимков, ставших уликами, стоит дата - 28.12.1999. То есть преступления совершались подозреваемыми около 20 лет.

"Эта же женщина все это время работала медсестрой в летном училище и, предположительно, курсантов-летчиков кормила тушенкой из человечины", - добавил источник.

Mash также отмечает, что в жилище подозреваемых обнаружены останки восьми человек. Уточняется, что найдено 19 лоскутов кожи, которую злоумышленники снимали с убитых. А в холодильнике находилось 7 пакетов с замороженными останками. Для идентификации фрагментов необходимо проводить генетические экспертизы.