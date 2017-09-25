В Подмосковье обнаружили более 740 000 бутылок подпольного алкоголя

Как сообщает служба, в контрольных мероприятиях приняли участие сотрудники ГУ МВД России по Московской области.

В ходе проверки ООО "Эверест" на улице Ленинградская был установлен факт хранения алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная система учета алкоголя).

Кроме того, в ходе осмотра складских помещений в микрорайоне Клязьма-Старбеево обнаружена продукция, маркированная федеральными специальными марками с признаками подделки.

Всего по результатам проверок арестовано свыше 740 000 бутылок алкоголя различных видов и наименований. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.