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Эти кадры могут вас шокировать: умер младенец по прозвищу «Чужой» (видео)

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В индийском штате Уттар-Прадеш умер двухдневный младенец, которого местные жители прозвали «Чужим» за сходство с инопланетным существом из одноименного фильма Ридли Скотта. Об этом сообщает The Sun.

У ребенка не сформировалось лицо, он родился без носа, ушей и с сильно выступавшими из орбит глазами, сообщает портал Lenta.ru.

По словам матери, малыш чувствовал себя хорошо, не плакал, но заснул и на следующий день не проснулся. Его даже не успели показать врачам.

Отец рассказал, что после появления слухов их дом начали осаждать соседи, желающие поглазеть на ребенка.

Внимание, видео содержит кадры, которые могут вас шокировать!

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