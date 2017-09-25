Эти кадры могут вас шокировать: умер младенец по прозвищу «Чужой» (видео)

У ребенка не сформировалось лицо, он родился без носа, ушей и с сильно выступавшими из орбит глазами, сообщает портал Lenta.ru.

По словам матери, малыш чувствовал себя хорошо, не плакал, но заснул и на следующий день не проснулся. Его даже не успели показать врачам.

Отец рассказал, что после появления слухов их дом начали осаждать соседи, желающие поглазеть на ребенка.

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