Стали известны подробности о задержанных сотрудниками КаПо в Нарве

Стало известно, что двое из числа задержанных в понедельник людей - работники строительной фирмы OÜ N&V, с которой Нарва тесно сотрудничает в строительной и коммунальной сферах.

Названная фирма буквально на прошлой неделе достроила и сдала городским властям дорогу с тротуаром на нарвской ул. 5-я Рохелине стоимостью в 221 тысячу, ведущую к Нарвской Пяхлимяэской гимназии.

Также N&V минувшим летом за примерно миллион евро провела капитальную реконструкцию около пары километров Таллиннского шоссе в границах города.

В мае OÜ N&V получило заказ стоимостью 449 тысяч евро на латание нарвских дорог, а 19 сентября, получила новый заказ уже на дополнительный объем таких же дорожно-ремонтных работ. Последнее стало возможно, так как фирма сэкономила на майском заказе около 50 тысяч евро.

И, наконец, все та же фирма занимается в Нарве ремонтом внутриквартальных дорог.

OÜ N&V известно также своим партнерством с городом Кохтла-Ярве. Хозяин фирмы - одиозный ида-вируский бизнесмен Николай Осипенко в 2014 году по причине болезни избежал персональной уголовной ответственности в рамках громкого антикоррупционного дела, разоблачившего незаконные действия мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и бывшего вице-мэра Юри Колло.