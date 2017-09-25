Эстонские журналисты пошли в Нарве ночью туда, куда ходить не стоит. Смотрите, что из этого вышло (видео)

«Я убираюсь ночью вокруг магазина, и меня никто не беспокоит», - ответила на вопрос репортера местная уборщица.

«В Нарве относительно безопасно и спокойно, а народ адекватный», - говорит таксист Виктор. По его словам, разговоры о том, что в Нарве неспокойно могут вести люди, которые «сами не умеют разговаривать с народом».

«Я во все места езжу. Есть, конечно, злачные места, где народ бывает буйный, но в принципе все места нормальные и спокойные», - отметил он.

Журналисты Kanal 2 решили заглянуть в известный бар, который в народе именуются «таблетка».

В баре журналистам снимать не дали и им даже пришлось вызвать полицию, так как ситуация накалилась. Однако в итоге помощь приехавших на место стражей правопорядка не потребовалась.