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В Тарту обсудили приемы и средства ведения электронных войн в России

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

В Эстонской авиационной академии в Тарту проходит международная конференция по технологиям и вызовам эпохи электронных войн.

Международный центр оборонных исследований представил отчет о приемах и средствах ведения электронных войн в России, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В рапорте говорится о том, каким образом развивались способы ведения электронной войны в России за последние 20-25 лет, начиная с первой Чеченской войны", - говорит руководитель отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Салм.

По словам главы Министерством обороны Эстонии Юри Луйка, важность этого доклада трудно переоценить.

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