В Тарту обсудили приемы и средства ведения электронных войн в России

Международный центр оборонных исследований представил отчет о приемах и средствах ведения электронных войн в России, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В рапорте говорится о том, каким образом развивались способы ведения электронной войны в России за последние 20-25 лет, начиная с первой Чеченской войны", - говорит руководитель отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Салм.

По словам главы Министерством обороны Эстонии Юри Луйка, важность этого доклада трудно переоценить.