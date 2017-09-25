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Фото: невнимательность на перекрестке привела к аварии, образовалась большая пробка

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kristjan Teedema

В Тарту на перекрестке улиц Рийа и Филосоофи сегодня днем произошла авария, в результате которой образовалась большая пробка.

По словам очевидца, водитель автомобиля Nissan, поворачивающий на улице Рийа, не заметил ехавший по главной дороге автомобиль BMW и въехал ему в бок, пишет Tartu Postimees.

/ Kristjan Teedema

К счастью, в результате аварии люди не пострадали. Поскольку водитель Nissan признал свою ошибку, то конфликт удалось уладить до прибытия полиции.

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