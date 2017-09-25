Фото: невнимательность на перекрестке привела к аварии, образовалась большая пробка
25 сентября 2017 г., 21:53
В Тарту на перекрестке улиц Рийа и Филосоофи сегодня днем произошла авария, в результате которой образовалась большая пробка.
По словам очевидца, водитель автомобиля Nissan, поворачивающий на улице Рийа, не заметил ехавший по главной дороге автомобиль BMW и въехал ему в бок, пишет Tartu Postimees.
/ Kristjan Teedema
К счастью, в результате аварии люди не пострадали. Поскольку водитель Nissan признал свою ошибку, то конфликт удалось уладить до прибытия полиции.