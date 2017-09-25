Фото: невнимательность на перекрестке привела к аварии, образовалась большая пробка

По словам очевидца, водитель автомобиля Nissan, поворачивающий на улице Рийа, не заметил ехавший по главной дороге автомобиль BMW и въехал ему в бок, пишет Tartu Postimees.

/ Kristjan Teedema

К счастью, в результате аварии люди не пострадали. Поскольку водитель Nissan признал свою ошибку, то конфликт удалось уладить до прибытия полиции.