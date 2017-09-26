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США отказались считать полемику с КНДР объявлением войны

Rus.Postimees.ee
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Флаг США. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

США не объявляли войну КНДР, подобные высказывания абсурдны, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на пресс-брифинге.

"Вовсе нет, мы не объявляли войну Северной Корее. Честно говоря, такие предположения являются абсурдными", - сказала она.

По словам Сандерс, США нацелены "на мирную денуклеаризацию" Корейского полуострова, в частности посредством "максимального экономического и дипломатического давления" в отношении КНДР, пишет Newsru.com со ссылкой на Би-би-си.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что "весь мир должен четко помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране". По словам министра, КНДР оставляет за собой право сбивать американские военные самолеты за пределами воздушного пространства страны.

"Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принять контрмеры. К ним относится право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны", - сказал он.

9 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Позже лидер КНДР сравнил слова Трампа о возможности полного уничтожения республики с объявлением Пхеньяну войны.

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