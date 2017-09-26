Необдуманный маневр стал причиной аварии

Инцидент произошел в волости Ориссааре на шестом километре шоссе Тагавере – Рандкюла, где 24-летний водитель мотоцикла Honda XL 650V начал совершать обгон мопеда Lifan LF50Q, которым управляла 59-летняя женщин.

Внезапно водитель мопеда стала поворачивать налево. Чтобы избежать столкновения с мопедом, водитель мотоцикла отклонился влево, где столкнулся с пешеходом, толкавшим рядом с собой велосипед.

Пешехода доставили в больницу Курсессааре.