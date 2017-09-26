В Госдепе заявили о непричастности США к гибели российского генерала в Сирии

Как отметила Науэрт, заявления о том, что "США поддерживают ИГИЛ или причастны к смерти российского военачальника, "фактически не имеют под собой оснований". "У США и коалиции есть одна цель: уничтожение ИГИЛ", - подчеркнула она.

Кроме того, представитель Госдепа обвинила российские официальные лица в "не соответствующих правде и бесполезных" заявлениях. Она отметила, что США продолжат работу по избежанию конфликтных ситуаций с Россией, пишет Newsru.com.

О гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова Минобороны сообщило 24 сентября. По данным военного ведомства, Асапов погиб, оказывая помощь сирийским командирам в операции в районе города Дейр-эз-Зор. Боевики накрыли минометным огнем командный пункт, где находился генерал.

По подсчетам СМИ, Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции российских Воздушно-космических сил в этой стране. В Минобороны РФ сообщали, что в 2017 году число погибших составило 10 человек. В ведомстве отметили, что генерал посмертно представлен к высокой государственной награде.