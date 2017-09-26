Букмекеры предрекают команде Клавана гостевую победу над "Спартаком"
26 сентября 2017 г., 08:02
В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА британский "Ливерпуль", цвета которого защищает капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, во вторник вечером сыграет в гостях против московского "Спартака".
Поединок начнется в 21:45 и пройдет на стадионе "Открытие арена" при аншлаге. Для "Спартака" этот матч будет первым домашним в Лиге чемпионов за последние пять лет, пишет rus.err.ee.
По мнению ряда российских экспертов, с учетом игровых проблем москвичам будет сложно рассчитывать в этой встрече даже на ничью. Ведущие мировые букмекеры также отдают предпочтение "Ливерпулю", полагая, что подопечные Юргена Клоппа увезут из Москвы три очка.