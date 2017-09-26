Почему данные WikiLeaks о шпионаже спецслужб России никого не удивили

Портал WikiLeaks опубликовал технические детали о шпионской программе для российских спецслужб. Но для многих это вовсе не стало неожиданностью. Что же именно удалось узнать?
Портал WikiLeaks, который до сих пор больше занимался публикацией взломанных данных политиков, корпораций и спецагентов США, на этот раз сконцентрировал свое внимание на России, опубликовав Spy Files Russia (шпионские файлы России - англ.). Релиз материала вышел 19 сентября. И как обещает WikiLeaks - это лишь первая часть публикаций. Она описывает технические методы шпионажа властей России за своими гражданами при помощи средств связи, пишет DW.com.
Кого "слили" WikiLeaks
35 документов, опубликованных в первой части релиза про Россию, относятся к компании "Петер-Сервис", которая находится в Санкт-Петербурге и занимается разработкой биллинговых (расчет платежей пользователей) систем. Но, по данным WikiLeaks, компания с 25-летним стажем работы также занимается разработкой программ слежения за абонентами. В релизе говорится о некоторых продуктах, которые способны отслеживать IP-трафик, IMEI устройства пользователя. Согласно опубликованным данным, "Петер-Сервис" заключает контракты с российским правительством на разработку подобного обеспечения, известного как СОРМ-3 - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.
Что это значит? Это значит, что информация о сайтах, которые посещает пользователь, звонках, сообщениях, уникальный номер его устройства передается на сервера третьим лицам, в данном случае государству или партнерам. "Петер-Сервис" сотрудничает со многими провайдерами в России и на Украине - "Ростелеком", "МегаФон", "Газпром телеком", "Киевстар", Vodafone. Так что собрать данные об абонентах, по мнению WikiLeaks, не составит большого труда. Или другой продукт, который описан в материале - DPI*GRID. С его помощью все эти данные от разных провайдеров синхронизируются в одном месте, для удобства "заказчика".
Андрей Споров - эксперт по информационной безопасности, считает подобные разработки для государства весьма ожидаемыми. Анализ доменов посещаемых сайтов сейчас делают почти все крупные компании в интернете: от браузера и до рекламной сети. Например, Google или Facebook постоянно собирают подобную информацию, чтобы настроить рекламу под пользователя.
Сама организация "Петер-Сервис" не подтвердила того, что имеет отношение к этим документам. В комментарии для Газета.ру "Петер-Сервис" заявила, что действует в строгом соответствии с законодательством стран, в которых присутствуют клиенты компании, и что она уже 2 года не имеет ни одного действующего договора с государством.
Все в курсе слежки
Большая часть данных уже была доступна людям, которые интересуются информационной безопасностью. Существование системы типа СОРМ - давно не новость. "Разработки по СОРМ-3 ведутся давно. Многие из них уже сданы в эксплуатацию. Очевидно, что подрядчики, которые занимались разработкой по СОРМ-3 на протяжении последних условно 10 лет, скорее всего, будут участвовать и в развитии этих систем далее. Так как обладают уникальной экспертизой на практике", - считает Споров.
Например, в 2014 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства № 743, согласно которому социальные сети и сайты для общения должны предоставлять возможность спецслужбам подключать свою оборудование, которое анализирует деятельность пользователей портала. Подобное оборудование работает по аналогии с СОРМ.
Нетипичная публикация
В "шпионских файлах России" лишь уточняются некоторые технические детали, которые до сих пор не рассекречивались. И это не относится к скандальным публикациям портала WikilLeaks, который неоднократно обвиняли в связях с Россией. Например, WikilLeaks подозревали в сотрудничестве с российскими хакерами, которые якобы передали данные из взломанной почты Хиллари Клинтон и её однопартийцев - об этом сообщали CNN и Washington Post.
В этот раз эксперты также задались вопросом, что может значить подобная публикация. Джеймс Эндрю Льюис старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в интервью для интернет-портала The Wired заявил, что публикация данных, возможно, была одобрена Кремлем, как попытка отвлечь от себя подозрения в сотрудничестве с WikiLeaks. По мнению Льюиса, это лишь очередное доказательство связи Wikileaks и России и попыток манипуляции информацией.
Однако Споров считает, что портал WikilLeaks не манипулирует данными, а публикует то, что ему присылают. Конечно, при условии, что эти данные представляют хоть какой-нибудь интерес и их можно считать "сливом". Правда, эксперт сетует, что WikiLeaks не выкладывает полученную информацию в исходном виде, а подвергает правкам, выкидывая то, что считает "опасным". Хотя релиз Spy Files Russia, по его мнению, правкам не подвергался.
"Кто-то слил данные с "Петер-Сервиса", скорее всего, из работников (но не факт). Прислал им. Они выложили. Я чего-то необычного или нового не увидел. Конкретику было интересно взглянуть. Но ее тут мало, так ка это просто документация к продуктам", - считает Споров.
Для остальных подобная информация может стать очередным напоминанием о том, что анонимность в Сети для неискушенных пользователей становится недоступной. Для людей, которые берегут свою конфиденциальность в интернете, есть анонимный браузер Tor. Но даже он не дает особых гарантий безопасности - можно вычислить пользователей анонимайзеров и установить за их устройством усиленную слежку.