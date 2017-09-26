Почему данные WikiLeaks о шпионаже спецслужб России никого не удивили

Портал WikiLeaks, который до сих пор больше занимался публикацией взломанных данных политиков, корпораций и спецагентов США, на этот раз сконцентрировал свое внимание на России, опубликовав Spy Files Russia (шпионские файлы России - англ.). Релиз материала вышел 19 сентября. И как обещает WikiLeaks - это лишь первая часть публикаций. Она описывает технические методы шпионажа властей России за своими гражданами при помощи средств связи, пишет DW.com.

Кого "слили" WikiLeaks

35 документов, опубликованных в первой части релиза про Россию, относятся к компании "Петер-Сервис", которая находится в Санкт-Петербурге и занимается разработкой биллинговых (расчет платежей пользователей) систем. Но, по данным WikiLeaks, компания с 25-летним стажем работы также занимается разработкой программ слежения за абонентами. В релизе говорится о некоторых продуктах, которые способны отслеживать IP-трафик, IMEI устройства пользователя. Согласно опубликованным данным, "Петер-Сервис" заключает контракты с российским правительством на разработку подобного обеспечения, известного как СОРМ-3 - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.

Что это значит? Это значит, что информация о сайтах, которые посещает пользователь, звонках, сообщениях, уникальный номер его устройства передается на сервера третьим лицам, в данном случае государству или партнерам. "Петер-Сервис" сотрудничает со многими провайдерами в России и на Украине - "Ростелеком", "МегаФон", "Газпром телеком", "Киевстар", Vodafone. Так что собрать данные об абонентах, по мнению WikiLeaks, не составит большого труда. Или другой продукт, который описан в материале - DPI*GRID. С его помощью все эти данные от разных провайдеров синхронизируются в одном месте, для удобства "заказчика".

Андрей Споров - эксперт по информационной безопасности, считает подобные разработки для государства весьма ожидаемыми. Анализ доменов посещаемых сайтов сейчас делают почти все крупные компании в интернете: от браузера и до рекламной сети. Например, Google или Facebook постоянно собирают подобную информацию, чтобы настроить рекламу под пользователя.

Сама организация "Петер-Сервис" не подтвердила того, что имеет отношение к этим документам. В комментарии для Газета.ру "Петер-Сервис" заявила, что действует в строгом соответствии с законодательством стран, в которых присутствуют клиенты компании, и что она уже 2 года не имеет ни одного действующего договора с государством.

Все в курсе слежки

Большая часть данных уже была доступна людям, которые интересуются информационной безопасностью. Существование системы типа СОРМ - давно не новость. "Разработки по СОРМ-3 ведутся давно. Многие из них уже сданы в эксплуатацию. Очевидно, что подрядчики, которые занимались разработкой по СОРМ-3 на протяжении последних условно 10 лет, скорее всего, будут участвовать и в развитии этих систем далее. Так как обладают уникальной экспертизой на практике", - считает Споров.

Например, в 2014 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства № 743, согласно которому социальные сети и сайты для общения должны предоставлять возможность спецслужбам подключать свою оборудование, которое анализирует деятельность пользователей портала. Подобное оборудование работает по аналогии с СОРМ.