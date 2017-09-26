Нина Хрущева. Безумный король Трамп и король-мальчик Ким: кто кого?

Ким отреагировал на речь Трампа в ООН, назвав его «психически больным» и «маразматиком». Одно из двух: либо театральная игра Трампа в психопата сработала, либо Ким прав в большей степени, чем ему самому – и нам всем – хотелось бы, пишет политолог Нина Хрущева.
МОСКВА – В 1970-е годы президент США Ричард Никсон поручил госсекретарю Генри Киссинджеру убедить лидеров враждебных коммунистических стран в том, что он нестабилен и непредсказуем, особенно в состоянии стресса. Киссинджер, ловкий сторонник методов реальной политики, увидел в таком подходе потенциал и с готовностью начал его применять. Так в дипломатии возникла «доктрина психопата».
Никсон совсем не был безумцем, хотя его тяжелые запои в разгар Уотергейтского скандала заставили Киссинджера и министра обороны Джеймса Шлезингера кнтролировать его доступ к ядерным кодам. Когда Никсон притворялся человеком с неустойчивым характером, он хотел заставить зарубежных противников бояться: вызвав гнев или подвергнув его стрессу, они могли получить иррациональный – даже ядерный – ответ, что стимулировало их контролировать свое поведение.
Сегодня США возглавляет Дональд Трамп, и «доктрина психопата» вернулась в политику с реваншем. Впрочем, на этот раз совсем не очевидно, что все это лишь постановка и в реальности Трамп – в приступе гнева или разочарования – не решится подвергнуть атаке, возможно, даже ядерной, своих противников.
На слушаниях по вопросу о вменяемости Трампа доказательством номер один стала бы его недавняя речь в Генеральной ассамблее ООН. Она напоминала горячечный бред Эйриса Таргариена, безумного короля из телесериала «Игра престолов». По-своему интерпретировав печально знаменитую фразу Таргариена «сожгите их всех», Трамп пригрозил, что США «полностью разрушат» Северную Корею, если она продолжит работу над ядерной программой.
В той же речи Трамп резко раскритиковал ядерное соглашение 2015 года с Ираном. Можно было заметить, что, пока он говорил, руководитель его аппарата, генерал морской пехоты США в отставке Джон Келли, назначенный в июле навести порядок и создать стабильность в клинических условиях Белого дома Трампа, схватился руками за голову, как будто испытывал шок или отчаяние.
После многих месяцев ночных твиттер-нападок Трампа на прессу, оппонентов, коллег-республиканцев и даже членов собственного кабинета у многих американцев наверняка выработался иммунитет к эксцентричным тирадам Трампа. Трамп знаменит своей тонкокожестью: если его спровоцировать или оскорбить, можно точно рассчитывать на ответ.
Однако, в отличие от многочисленных несдержанных выходок Трампа в прошлом, его речь в ООН была прочитана с экрана телесуфлера, а значит, ее одобрили заранее. Тем, кто полагает, будто питомцы администрации Трампа – Келли, министр обороны Джим Мэттис, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер – способны удержать американскую стратегию безопасности в разумных рамках, следует еще раз задуматься.
Видимо, наиболее безумен из всего этого явный расчет Трампа на то, что «мальчик-король» Северной Кореи Ким Чен Ын испугается его угроз. Когда в 1983 году президент Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», ему посоветовали больше так не делать ради улучшения двусторонних отношений. Рейган понимал важность такого улучшения для смягчения ядерной угрозы и он последовал совету своих помощников. Но о Трампе так не скажешь, хотя его, конечно, предупредили о том, как опасно бросаться оскорблениями (вроде «человек-ракета») в адрес брутального и неопытного Кима.
Когда Никсон выбирал образ «психопата», он в каком-то смысле опирался на пример Никиты Хрущева, моего дедушки и врага Никсона в бытность того вице-президентом США. Во время «кухонных дебатов» 1959 года – это один из самых странных моментов периода Холодной войны – Никсон поспорил с Хрущевым в Москве, доказывая превосходство капитализма над социализмом.
Год спустя, на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Хрущев появился с запоминающимся выступлением. Новый революционный лидер Кубы Фидель Кастро по своему обыкновению обильно сыпал экстравагантными угрозами. Не желая ему уступать, «ураган Никита» использовал любую возможность, чтобы взбудоражить дипломатов: он свистел, стучал кулаками – и даже якобы ботинком – по столу.
Было предостаточно доказательств того, что западные державы пытались обмануть СССР. Разведывательный самолет U-2, чье существование президент Дуайт Эйзенхауэр отрицал, был сбит над советской территорией. США требовали, чтобы СССР соблюдали «доктрину Монро», которая относила Латинскую Америку к сфере интересов США, но не желали признавать советскую гегемонию в Восточной Европе. Кроме того, Америка сходу отвергла советский план разоружения – первую официальную попытку перехода к мирному сосуществованию.
Запад, полагал Хрущев, не воспринимает его серьезно. Именно поэтому он вел себя столь возмутительно в ООН. Как он объяснял позднее, он действовал как первые большевики: если вы не согласны с оппонентом, вы должны предъявлять собственные аргументы громко и четко, чтобы аргументы противников утонули в шуме.
В 1962 году Хрущев сделал шаг вперед в своем методе, решив протестировать молодого президента Джона Кеннеди сумасшедшим планом установки ядерных ракет на Кубе. Это решение спровоцировало кубинский кризис – самый опасный момент противостояния в Холодной войне. Кеннеди не испугался и не стал отвечать пустыми угрозами. Вместо этого, он мудро проигнорировал угрозы Хрущева и ответил на письмо, которое демонстрировало, что советский премьер является рациональным лидером, ведущим переговоры о паритете в мировых делах. Холодный расчет позволил Кеннеди и Хрущеву смягчить напряженность и спасти мир от ядерного конфликта.
Сейчас мир должен надеяться, что Трамп способен действовать столь же хладнокровно, оценивая Кима так, как Кеннеди оценивал Хрущева. Ким отреагировал на речь Трампа в ООН, назвав его «психически больным» и «маразматиком». Одно из двух: либо театральная игра Трампа в психопата сработала, либо Ким прав в большей степени, чем ему самому – и нам всем – хотелось бы.
Нина Хрущева – профессор международных отношений и заместитель декана по научной работе в университете The New School, старший научный сотрудник Института мировой политики (WPI).
Copyright: Project Syndicate, 2017.
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