Нина Хрущева. Безумный король Трамп и король-мальчик Ким: кто кого?

МОСКВА – В 1970-е годы президент США Ричард Никсон поручил госсекретарю Генри Киссинджеру убедить лидеров враждебных коммунистических стран в том, что он нестабилен и непредсказуем, особенно в состоянии стресса. Киссинджер, ловкий сторонник методов реальной политики, увидел в таком подходе потенциал и с готовностью начал его применять. Так в дипломатии возникла «доктрина психопата».

Никсон совсем не был безумцем, хотя его тяжелые запои в разгар Уотергейтского скандала заставили Киссинджера и министра обороны Джеймса Шлезингера кнтролировать его доступ к ядерным кодам. Когда Никсон притворялся человеком с неустойчивым характером, он хотел заставить зарубежных противников бояться: вызвав гнев или подвергнув его стрессу, они могли получить иррациональный – даже ядерный – ответ, что стимулировало их контролировать свое поведение.

Сегодня США возглавляет Дональд Трамп, и «доктрина психопата» вернулась в политику с реваншем. Впрочем, на этот раз совсем не очевидно, что все это лишь постановка и в реальности Трамп – в приступе гнева или разочарования – не решится подвергнуть атаке, возможно, даже ядерной, своих противников.

На слушаниях по вопросу о вменяемости Трампа доказательством номер один стала бы его недавняя речь в Генеральной ассамблее ООН. Она напоминала горячечный бред Эйриса Таргариена, безумного короля из телесериала «Игра престолов». По-своему интерпретировав печально знаменитую фразу Таргариена «сожгите их всех», Трамп пригрозил, что США «полностью разрушат» Северную Корею, если она продолжит работу над ядерной программой.

В той же речи Трамп резко раскритиковал ядерное соглашение 2015 года с Ираном. Можно было заметить, что, пока он говорил, руководитель его аппарата, генерал морской пехоты США в отставке Джон Келли, назначенный в июле навести порядок и создать стабильность в клинических условиях Белого дома Трампа, схватился руками за голову, как будто испытывал шок или отчаяние.

После многих месяцев ночных твиттер-нападок Трампа на прессу, оппонентов, коллег-республиканцев и даже членов собственного кабинета у многих американцев наверняка выработался иммунитет к эксцентричным тирадам Трампа. Трамп знаменит своей тонкокожестью: если его спровоцировать или оскорбить, можно точно рассчитывать на ответ.

Однако, в отличие от многочисленных несдержанных выходок Трампа в прошлом, его речь в ООН была прочитана с экрана телесуфлера, а значит, ее одобрили заранее. Тем, кто полагает, будто питомцы администрации Трампа – Келли, министр обороны Джим Мэттис, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер – способны удержать американскую стратегию безопасности в разумных рамках, следует еще раз задуматься.

Видимо, наиболее безумен из всего этого явный расчет Трампа на то, что «мальчик-король» Северной Кореи Ким Чен Ын испугается его угроз. Когда в 1983 году президент Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», ему посоветовали больше так не делать ради улучшения двусторонних отношений. Рейган понимал важность такого улучшения для смягчения ядерной угрозы и он последовал совету своих помощников. Но о Трампе так не скажешь, хотя его, конечно, предупредили о том, как опасно бросаться оскорблениями (вроде «человек-ракета») в адрес брутального и неопытного Кима.