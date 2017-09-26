Глава МИД Украины Климкин: знание государственного языка украинцами - вопрос нацбезопасности

"Наша позиция должна быть последовательна: мы должны защищать и украинский на 100% , и языки национальных меньшинств. Та ситуация, когда есть люди, которые... вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать", - сказал П.Климкин в эфире украинского канала ICTV в понедельник вечером.

Министр подчеркнул, что в Украине не лишают права образования на языках национальных меньшинств. Он назвал неприемлемым вариант, когда в школах нацменьшинств преподают только украинский язык, а остальные предметы - только на языках национальных меньшинств, что ведёт к незнанию терминологии точных наук на государственном языке среди выпускников школ.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Он среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании" и передал на подпись президенту Украины. Петр Порошенко подписал закон Украины "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в понедельник.