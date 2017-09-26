«Такое можно представить лишь в страшном бреду!»: посольство РФ в США возмутило пособие по войне с Россией

«Обратили внимание на появившееся в СМИ пентагоновское пособие по „новым российским методам ведения боевых действий“, включая так называемые „гибридные операции“. Американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, якобы применяемыми Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины», - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина, которое цитирует «Интерфакс».

«Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!» - отметил дипломат.

«Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», - говорится в комментарии пресс-секретаря посольства.

Как напомнил дипломат, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутреннего конфликта на Украине, российских войск на Украине нет, а ключ к выводу Украины из кризиса заключается в выполнении минских договоренностей. «Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли», - говорится в заявлении.

По словам Лахонина, содержание такого пособия находится в явном противоречии с конструктивным характером состоявшихся на прошлой неделе встреч в Нью-Йорке главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. «Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок», - резюмировал пресс-секретарь российской дипмиссии.

На прошлой неделе издание National Interest обратило внимание, что 18 сентября упомянутое пособие было выложено в открытый доступ на сайте Public Intelligence.

Ранее сотрудник пресс-службы Министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил ТАСС, что возмутившее Москву пособие не имеет отношения к проводимой властями Соединенных Штатов государственной политике. Брошюра, подготовленная в декабре 2016 года для внутреннего пользования и недавно ставшая достоянием общественности, представляет собой справочный материал, составленный одним из учреждений Пентагона, пояснил он.