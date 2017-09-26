Эстония создала веб-портал о санкциях ЕС

«В отличие от внешнеполитических заявлений санкции напрямую обязывают предпринимателей и граждан стран-членов воздерживаться от определенных действий. Поэтому важно, чтобы общественность знала, какие обязанности сопряжены с санкциями для частного и публичного сектора ЕС, - сообщили из МИД. - Сейчас нет возможности быстро и легко находить информацию. Она записана в сотнях сложных правовых актов, для поиска обновленных версий которых нужны специальные знания и на поиск которых уходит много времени».

«Эта ситуация приводит к проблемам в применении санкций по всему ЕС. Из-за чрезмерной осторожности, сопровождающей незнание, не заключаются и такие сделки с третьими странами, которые не противоречат санкциям», - сообщил МИД.

«Кроме того, как предпринимателям, так и чиновникам во всех странах-членах и Брюсселе каждый день приходится обрабатывать одинаковые запросы о том, где найти информацию, какие санкции действуют, в отношении каких лиц следует применять санкции и так далее», - сообщил МИД.

ЕС все чаще использует санкции в своей общей внешней политике и политике безопасности. Сейчас ЕС применяет режим около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС. Цель портала — в цифровой, дружественной пользователю и понятной форме передавать текущую информацию о применяемых ЕС санкциях, сообщило министерство.

Портал решает связанные с получением информации проблемы, приближает внешнюю политику к гражданину и помогает сделать политику санкций ЕС более прозрачной, понятной и эффективной, сообщило министерство.

Портал санкций ЕС (EU Sanctions Map) станет публично доступным в конце этой недели, когда в Таллинне пройдет саммит ЕС в цифровой сфере.

После завершения председательства Эстония передаст администрацию портала Еврокомиссии.