Хотели бы вы снять такую необычную квартиру в Каламая? Смотрим фото

Интерьер этой квартиры странен. Он может или очень понравиться будущему квартиросъемщику или, наоборот, стать неприемлемым, пишет Kodu. В чем же дело?
Трехкомнатная квартира на улице Мальми полностью обставлена. Но в ее обстановке преобладает мебель не просто в стиле ретро, а самая что ни на есть настоящая мебель середины прошлого века.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Для настоящего фаната ретро эта квартира, конечно, подарок судьбы. В гостиной мы видим диван той поры, большой обеденный стол со стульями, люстру и тумбу под телевизор. И хотя кухонная мебель современная и сделана на заказ, она будто на машине времени перенесена из прошлого.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Холодильник фирмы SMEG в стиле ретро дополняет кухонный интерьер. А современная раковина встроена в абсолютно старомодный шкафчик.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Интересно, найдется ли наниматель, который оценит этот замысловатый интерьер?