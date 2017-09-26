Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

Эрмитаж был основан в 1764 году. Основная экспозиционная часть музея включает в себя пять зданий, главным из которых принято считать Зимний дворец. Коллекция Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства.

Лучшим в мире был признан нью-йоркский Метрополитен-музей. Он был создан в 1870 году. В постоянной коллекции культурного учреждения находится более двух миллионов произведений искусства Азии, Африки, Древнего Востока.

На второй строчке рейтинга из 25 позиций находится Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Замыкает тройку парижский музей Орсе. Четвертое место занимает Чикагский институт искусств.

В десятку списка в порядке убывания попали Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, Национальный музей антропологии в Мехико, Новый музей Акрополя (Афины, Греция), музей Прадо в Мадриде и лондонский музей Виктории и Альберта, пишет lenta.ru.

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В сентябре 2016 года лидером аналогичного перечня также стал Метрополитен-музей. Эрмитаж тогда оказался на третьей строчке рейтинга.