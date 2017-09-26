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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 50 евро!

Rus.Postimees.ee
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Лондон | ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Японию начиная с 510 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 50 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рио-де-Жанейро начиная с 556 евро

Туда-обратно из Риги в Агадир (вместе с проживанием в течение восьми ночей) начиная с 219 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Пхуккет начиная с 355 евро

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