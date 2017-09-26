Назван состав сборной Эстонии по футболу на ближашие матчи

В список Рейма вошли 23 футболиста, в числе которых и полузащитник финского клуба "Кеми" Сергей Мошников, который в последнее время в национальную команду не вызвался, а вот уехавшему во вторую лигу Норвегии ветерану Александру Дмитриеву места в заявке не нашлось, пишет rus.err.ee. Не попал в сборную и лучший бомбардир "Флоры" Рауно Саппинен.

Состав сборной Эстонии

Вратари:

Марко Меэритс (26.04.1992) - "Вааса" (Финляндия)

Михкель Аксалу (07.11.1984) – "Сейнайоен" (Финляндия)

Майт Тоом (07.05.1990) – "Флора"

Защитники:

Карл Мёэл (04.03.1992) - "Нымме Калью"

Кен Калласте (31.08.1988) – "Корона" (Польша)

Никита Баранов (19.08.1992) – "Кристиансунд" (Норвегия)

Энар Яэгер (18.11.1984) – "Волеренга" (Норвегия)

Йоонас Тамм (02.02.1992) - "Флора"

Дмитрий Круглов (24.05.1984) - "Инфонет"

Рагнар Клаван (30.10.1985) - "Ливерпуль" (Англия)

Карол Метс (16.05.1993) - "Бреда" (Нидерланды)

Тайо Тенисте (31.01.1988) – "Согндал" (Норвегия)

Артур Пикк (05.03.1993) -без клуба

Полузащитники и нападающие:

Брент Леписту (26.03.1993) – "Флора"

Сийм Лутс (12.03.1989) - "Богемианс" (Чехия)

Атс Пурье (03.08.1985) – "КуПС" (Финляндия)

Сергей Зенев (20.04.1989) – "Краковия" (Польша)

Сергей Мошников (07.01.1998) – "Кеми" (Финляндия)

Константин Васильев (16.08.1984) – "Пяст" (Польша)

Артем Дмитриев (14.11.1988) – "Нымме Калью"

Илья Антонов (05.12.1992) – "Рудар" (Словения)

Хенри Аниер (17.12.1990) – "Лахти" (Финляндия)

Маттиас Кяйт (29.06.1998) - "Фулхэм" (Англия)