Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии на Украине

"Это абсолютно невозможно, чтобы Россия была частью миротворческой миссии, потому что Россия являются стороной в конфликте. Россия - агрессор", - заявил Порошенко в интервью канадскому телеканалу CBC вскоре после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по итогам которых стало известно, что Оттава может предоставить Киеву летальное вооружение и что размещение миротворцев ООН в Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию.

Президент также заявил, что предложение Москвы о введении миротворцев ООН в Донбасс с размещением их на линии соприкосновения сторон является неприемлемым, "потому что Россия хочет использовать миротворцев как своего рода телохранителей для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что абсолютно противоречит уставу ООН".

Он добавил, что если Москва наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то Киев обратится в Международный суд ООН.

"Если Россия станет единственной страной, которая будет против миротворцев, то это будет очень сложно объяснить. Это оккупированная территория, оккупированная российскими войсками, и в этой ситуации это будет признание оккупации Россией. В таком случае мы пойдем в Международный суд, и Россия будет нести ответственность за военное преступление", - резюмировал Порошенко.