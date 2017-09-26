Пищевой расизм: Эстония поддерживает расследование двойных стандартов в отношении товаров в ЕС

«Мы поддерживаем инициативу Европейской комиссии разработать и применять общеевропейский, основанный на надежной методике подход, который позволит давать оценку по существу и в соответствии с ней при необходимости планировать варианты решения», - сообщила пресс-секретарь Министерства сельской жизни Ангелика Лебедев.

Представители Министерства сельской жизни, Ветеринарно-пищевого департамента (ВПД), Департамента защиты прав потребителей и Министерства экономики и коммуникаций (МЭК) на прошедшей в понедельник встрече обсудили варианты дальнейших действий по вопросу двойных стандартов продуктов питания в ЕС.

Участники встречи отметили, что проблема существенно шире продуктов питания, приводились примеры также из области бытовой химии. «Речь идет о вопросе защиты прав потребителей в целом», - отметила Лебедев.

Также необходимо провести обширное исследование. «По оценке ведомств, сравнение случайно выбранной продукции не дает представления о масштабе и содержании темы», - добавила пресс-секретарь.

Еврокомиссия обратилась к центру научных исследований The Joint Research Centre с просьбой разработать инструкции для единого подхода к проблеме двойных стандартов качества продуктов питания.