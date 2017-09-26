Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Вагонный бизнес EVR Cargo в России под ударом белок: за сделку заплатили слишком много?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Вагоны. | ФОТО: Марианне Лоорентс

Сегодня Партия реформ отправила запрос министру экономики Кадри Симсон, которым были заданы несколько вопросов, содержащих в себе критику по отношению к вагонному бизнесу EVR Cargo в России. В числе прочего белки спрашивают, почему вагоны были куплены по более высокой цене, если на конкурс поступили и более дешевые предложения.

Речь идет об амбициозном проекте принадлежащего государству железнодорожно-транспортного предприятия EVR Cargo: взять кредит, заказать на российском заводе вагоны на 35 миллионов евро и начать сдавать их на месте в аренду крупным предприятиям.

В середине июля Postimees писал, что фирма уже заказала 500 вагонов и платформ для контейнеров. Согласно последней информации Cargo получила 300 платформ, полувагоны еще находятся в стадии сборки. Тогда вагонный бизнес попал под огонь критики со стороны Партии реформ, которая теперь, несколько месяцев спустя, вновь решила перейти в наступление.

Поданным сегодня запросом реформисты утверждают, что до них дошла информация, что договор о покупке 200+300 вагонов в России AS EVR Cargo заключила без объявления конкурса: «А точнее, объявленный конкурс провалился и сделку по вагонам заключили после провалившегося конкурса по более высокой цене, чем предложили участники конкурса».

«На конкурсе были предложены вагоны по цене в примерно 30 000 евро за вагон, а купили их за 2 400 000 рублей, то есть примерно за 35 000 евро за вагон. Простой подсчет показывает, что заплатили на 2 500 000 евро больше, причем, участники конкурса не требовали предоплату, а сделка купли-продажи это предусматривала», - говорится в запросе.

Исходя из этого, Партия реформ спросила у Кадри Симсон:

  1. Кто принял решение заключить договор купили-продажи идущих на использование в Российской Федерации 500 вагонов?
  2. Если решение о заключении договора приняли совет или общее собрание AS EVR Cargo, не могли бы вы, пожалуйста, предоставить его?
  3. Если указанного во втором вопросе решения нет, то просим объяснить, по каким причинам правление принадлежащего государству предприятия заключило договор без согласования с надзорными органами, что предусмотрено рамками обычной бизнес-деятельности?
  4. Вы одобрили бизнес-план, поддерживающий покупку 1000 вагонов, и если да, то когда? Решение совета о дальнейшем движении бизнес-плана говорит, что совет «подчиняется министру, как распоряжениям общего собрания». Давали ли вы совету по этому делу распоряжения, руководства или решения?
  5. Совет AS EVR Cargo или Министерство экономики и коммуникаций анализировали или просили у Министерства иностранных дел, Полиции безопасности и Департамента внешней разведки проанализировать возможное противоречие сделки с имеющимися санкция ЕС по отношению к России, возможные политические риски и возможное нанесение ущерба репутации Эстонской Республике?
  6. Если да, то просим предоставить результаты анализа. Если нет, то просим объяснить, почему такое, явно крайне чувствительно решение, имеющее внешнеполитическое влияние, не имеет соответствующих анализов?
  7. Правда ли, что находящееся в вашем подчинении государственное предприятия купило без конкурса и решения совета и общего собрания, но при молчаливом согласии обоих органов, 500 вагонов в России по более высокой цене, чем предлагали пять предприятий, участвовавших в конкурсе? Почему?
Наверх