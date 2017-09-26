Вагонный бизнес EVR Cargo в России под ударом белок: за сделку заплатили слишком много?

Речь идет об амбициозном проекте принадлежащего государству железнодорожно-транспортного предприятия EVR Cargo: взять кредит, заказать на российском заводе вагоны на 35 миллионов евро и начать сдавать их на месте в аренду крупным предприятиям.

В середине июля Postimees писал, что фирма уже заказала 500 вагонов и платформ для контейнеров. Согласно последней информации Cargo получила 300 платформ, полувагоны еще находятся в стадии сборки. Тогда вагонный бизнес попал под огонь критики со стороны Партии реформ, которая теперь, несколько месяцев спустя, вновь решила перейти в наступление.

Поданным сегодня запросом реформисты утверждают, что до них дошла информация, что договор о покупке 200+300 вагонов в России AS EVR Cargo заключила без объявления конкурса: «А точнее, объявленный конкурс провалился и сделку по вагонам заключили после провалившегося конкурса по более высокой цене, чем предложили участники конкурса».

«На конкурсе были предложены вагоны по цене в примерно 30 000 евро за вагон, а купили их за 2 400 000 рублей, то есть примерно за 35 000 евро за вагон. Простой подсчет показывает, что заплатили на 2 500 000 евро больше, причем, участники конкурса не требовали предоплату, а сделка купли-продажи это предусматривала», - говорится в запросе.

Исходя из этого, Партия реформ спросила у Кадри Симсон: