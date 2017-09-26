Вагонный бизнес EVR Cargo в России под ударом белок: за сделку заплатили слишком много?

Сегодня Партия реформ отправила запрос министру экономики Кадри Симсон, которым были заданы несколько вопросов, содержащих в себе критику по отношению к вагонному бизнесу EVR Cargo в России. В числе прочего белки спрашивают, почему вагоны были куплены по более высокой цене, если на конкурс поступили и более дешевые предложения.
Речь идет об амбициозном проекте принадлежащего государству железнодорожно-транспортного предприятия EVR Cargo: взять кредит, заказать на российском заводе вагоны на 35 миллионов евро и начать сдавать их на месте в аренду крупным предприятиям.
В середине июля Postimees писал, что фирма уже заказала 500 вагонов и платформ для контейнеров. Согласно последней информации Cargo получила 300 платформ, полувагоны еще находятся в стадии сборки. Тогда вагонный бизнес попал под огонь критики со стороны Партии реформ, которая теперь, несколько месяцев спустя, вновь решила перейти в наступление.
Поданным сегодня запросом реформисты утверждают, что до них дошла информация, что договор о покупке 200+300 вагонов в России AS EVR Cargo заключила без объявления конкурса: «А точнее, объявленный конкурс провалился и сделку по вагонам заключили после провалившегося конкурса по более высокой цене, чем предложили участники конкурса».
«На конкурсе были предложены вагоны по цене в примерно 30 000 евро за вагон, а купили их за 2 400 000 рублей, то есть примерно за 35 000 евро за вагон. Простой подсчет показывает, что заплатили на 2 500 000 евро больше, причем, участники конкурса не требовали предоплату, а сделка купли-продажи это предусматривала», - говорится в запросе.
Исходя из этого, Партия реформ спросила у Кадри Симсон:
- Кто принял решение заключить договор купили-продажи идущих на использование в Российской Федерации 500 вагонов?
- Если решение о заключении договора приняли совет или общее собрание AS EVR Cargo, не могли бы вы, пожалуйста, предоставить его?
- Если указанного во втором вопросе решения нет, то просим объяснить, по каким причинам правление принадлежащего государству предприятия заключило договор без согласования с надзорными органами, что предусмотрено рамками обычной бизнес-деятельности?
- Вы одобрили бизнес-план, поддерживающий покупку 1000 вагонов, и если да, то когда? Решение совета о дальнейшем движении бизнес-плана говорит, что совет «подчиняется министру, как распоряжениям общего собрания». Давали ли вы совету по этому делу распоряжения, руководства или решения?
- Совет AS EVR Cargo или Министерство экономики и коммуникаций анализировали или просили у Министерства иностранных дел, Полиции безопасности и Департамента внешней разведки проанализировать возможное противоречие сделки с имеющимися санкция ЕС по отношению к России, возможные политические риски и возможное нанесение ущерба репутации Эстонской Республике?
- Если да, то просим предоставить результаты анализа. Если нет, то просим объяснить, почему такое, явно крайне чувствительно решение, имеющее внешнеполитическое влияние, не имеет соответствующих анализов?
- Правда ли, что находящееся в вашем подчинении государственное предприятия купило без конкурса и решения совета и общего собрания, но при молчаливом согласии обоих органов, 500 вагонов в России по более высокой цене, чем предлагали пять предприятий, участвовавших в конкурсе? Почему?