Еще одна семья беженцев уехала из Эстонии и не вернулась

По данным МВД, в понедельник срок в 90 дней превысила сирийская семья из трех человек, прибывшая в Эстонию в мае. Семья прибыла в Эстонию из Греции, ее поселили в Тарту.

По состоянию на конец сентября срок пребывания за пределами Эстонии превысили 16 принятых по квоте семей беженцев, то есть 74 человека.

Кроме того, в Эстонии сейчас не находятся две семьи беженцев, в общей сложности 11 человек. Они пока не превысили срок в 90 дней.

Таким образом, всего сейчас за пределами Эстонии находится 18 принятых по квоте семей беженцев, в общей сложности 85 человек.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину. Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей. Семья вернулась на родину в рамках программы Varre Международной организации по миграции (IOM).

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека.

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и могут продолжать изучение языка.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.