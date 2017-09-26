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Фото: смотрите, какую скромную недвижимость приобрел арабский миллиардер в Европе

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SWNS.com/Scanpix

У богатых, как известно, свои причуды. Вот и этот сказочно богатый арабский шейх обзавелся двумя скромными квартирками в одной из европейских столиц, сообщает портал Kodu.

В Лондоне богатейший житель Омана купил две шикарные квартиры: одну - за 17 млн фунтов - для своей семьи, а другую, поскромнее - за восемь - для своего обслуживающего персонала, пишет Daily Mail. Квартиры находятся в районе Найтбридж, который уже давно является одним из любимых мест проживания в Лондоне богатых выходцев из арабских стран.

Фото: SWNS.com/Scanpix

Обе квартиры, одна из которых с пятью, а другая с четырьмя спальнями, находятся в старинных реновированных домах. Это скромное приобретение арабского шейха является крупнейшей сделкой с недвижимостью, совершенной в данном районе Лондона за последние два года.

Фото: SWNS.com/Scanpix

Разумеется, обе квартиры шикарно обставлены. Ни одна деталь интерьера в этих квартирах не является случайной: над убранством работали несколько известных дизайнеров. У шейха очень специфические требования к интерьерам, и эти две квартиры оказались единственными, которые отвечали его требованиям.

Фото: SWNS.com/Scanpix

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