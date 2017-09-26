Презентации: новые книги Каплинского и Аграновской

В четверг, 28 сентября, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) Ян Каплинский представит свой второй сборник стихов на русском языке «Улыбка Вегенера».

В новую книгу вошли стихи о больших маленьких вещах в жизни человека, таких как, например: улыбка, благодарность к умершим близким, бережное отношение к природе. Также в сборнике представлены образцы переводческого творчества Яна Каплинского, это переводы из эстонских народных песен и Сапфо, из Ли Юя и Фернанду Пессоа, и других авторов.

Ян Каплинский (1941) – один из самых известных современных европейских поэтов в мире. Написал около тысячи стихотворений по-эстонски, которые переведены на десятки языков. В 2014 году опубликовал первый сборник стихов на русском языке «Белые бабочки ночи», который был удостоен «Русской премии». Другие награды: премия Министерства культуры Эстонии «За дело всей жизни» (2016), Европейская премия по литературе (2016).

Сборник «Улыбка Вегенера» вышел в издательстве «Literature Without Borders» (Латвия). Главный редактор издательства Дмитрий Кузьмин (1968) также примет участие в презентации. Дмитрий Кузьмин – признанный исследователь современной русской поэзии. Лауреат Премии Андрея Белого 2002 «За особые заслуги перед русской литературой». В 2014 году был приглашенным профессором Принстонского университета.

Ведущий вечера – Игорь Котюх, поэт и организатор литературных мероприятий.

Почти в то же время, 28 сентября в 18.00, в магазине Apollo в торговом центре Solaris состоится презентация книги Эллы Аграновской «Последний генерал-фельдмаршал. Жизнь и судьба графа Д. А. Милютина».

В центре сюжета – судьба графа Дмитрия Милютина, который еще при жизни стал личностью легендарной и вошел в историю Российской империи как самый выдающийся военный министр-реформатор. А история его любви словно вышла из сказки: супруги Милютины прожили вместе 69 лет, вырастили шестерых детей и ушли из жизни почти в один день.

Проекту «Последний генерал-фельдмаршал» предшествовал документальный фильм Э. Аграновской и Н. Шарубина «Эстонская миссия русского княгини», который рассказывает о старшей дочери Милютина – княгине Елизавете Шаховской. Бывшая фрейлина императрицы и сестра милосердия, став женой губернатора Эстляндии, она возглавила отделение православного братства, трудами которого был основан Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь, открыты приют, школа и лечебница для бедствующего населения нынешнего Ида-Вирумаа.

Книгу представят автор и критик Этери Кекелидзе.