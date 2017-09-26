Джон Маккейн рассказал о минимальных шансах победить рак

«Некоторые говорят о трех процентах, некоторые - о 14», - рассказал он о прогнозах на успешное лечение. Маккейн указал, что в нем присутствует страх перед тем, что произойдет, но он «доволен, что прожил отличную жизнь», передает «Лента.ру».

Также сенатор рассказал, что в последнее время много думает о сенаторе Эдварде Муре Кеннеди, который скончался при аналогичных обстоятельствах в 2009 году. «Он продолжал работать и никогда не сдавался, поскольку любил свое дело», - отметил Маккейн.

10 сентября Маккейн заявил, что не может обрисовать в розовых тонах свою болезнь. «Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны», - сказал он.

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме - наиболее агрессивной форме опухоли мозга.