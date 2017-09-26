Фото: каково сегодня жить в доме с самой мрачной в Эстонии историей

По адресу Пагари, 1 находится известный дом с мрачной и трагической историей: построенный в начале XX века как жилой, в советское время он превратился в штаб-квартиру КГБ со всеми вытекающими последствиями. В подвале находилась знаменитая внутренняя тюрьма.

После восстановления независимости здание перешло сначала в собственность МВД, а затем - в частные руки. В 2013 году в доме был закончен капитальный ремонт, и он вновь стал жилым.

Кажется, что бурное темное прошлое дома совсем не мешает в нем жить. По крайней мере, из 42 квартир сейчас в нем продаются всего три.

1. Трехкомнатная квартира площадью 122 м2 на втором этаже

Фото: KV.EE

Квартира продается без мебели. Цена - 427 700 евро.

2. Трехкомнатная квартира площадью 80 м2 на втором этаже

Фото: KV.EE

А в этой квартире с двумя спальнями остаются мебель и все предметы интерьера. Цена - 390 000 евро.

3. Трехкомнатная квартира площадью 121 м2 на четвертом этаже

Фото: KV.EE

В объявлении о продаже сказано, что в отделке использованы только дорогие и высококачественные материалы, например, натуральный мрамор. За это жилье просят 550 000 евро.

При реновации дома проведена огромная работа не только внутри. Полностью отреставрирован фасад, а во внутреннем дворе среди зелени журчит фонтан. Интересно, что авторы объявлений пишут о том, кто, когда и с какой целью построил этот дом, а о советском периоде умалчивают.