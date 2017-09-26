Toyota осталась самым дорогим автомобильным брендом в мире

Аналитическое агентство Interbrand опубликовало ежегодный рейтинг 100 самых дорогих брендов в мире, в который вошло 15 автомобильных марок ведущих мировых производителей.
На вершине - уже 14-й год подряд - остался японский автогигант Toyota, потеряв за год 6% своей стоимости. При этом в общем топ-100 самых дорогих брендов в мире в текущем году Toyota опустилась с пятой на седьмую позицию, отмечает LiveCars.ru.
Вторую строчку рейтинга самых дорогих автобрендов сохранил за собой германский концерн Mercedes-Benz, подорожавший за год на 10%. На третьей позиции удержался другой немецкий бренд - BMW, чья стоимость не изменилась по сравнению с предыдущим годом, пишет Newsru.com.
Самые дорогие автомобильные бренды в мире в 2017 году:
Toyota - 50,291 млрд долларов (-6%);
Mercedes-Benz - 47,829 млрд долларов (+10%);
BMW - 41,521 млрд долларов (0%);
Honda - 22,696 млрд долларов (+3%);
Ford - 13,643 млрд долларов (+5%);
Hyundai - 13,193 млрд долларов (+5%);
Audi - 12,023 млрд долларов (+2%);
Nissan - 11,534 млрд долларов (+4%);
Volkswagen - 11,522 млрд долларов (+1%);
Porsche - 10,129 млрд долларов (+6%);
Kia - 6,681 млрд долларов (+6%);
Land Rover - 6,095 млрд долларов (+7%);
Mini - 5,114 млрд долларов (+3%);
Ferrari - 4,876 млрд долларов (новый);
Tesla - 4,009 млрд долларов (0%).