Toyota осталась самым дорогим автомобильным брендом в мире

На вершине - уже 14-й год подряд - остался японский автогигант Toyota, потеряв за год 6% своей стоимости. При этом в общем топ-100 самых дорогих брендов в мире в текущем году Toyota опустилась с пятой на седьмую позицию, отмечает LiveCars.ru .

Вторую строчку рейтинга самых дорогих автобрендов сохранил за собой германский концерн Mercedes-Benz, подорожавший за год на 10%. На третьей позиции удержался другой немецкий бренд - BMW, чья стоимость не изменилась по сравнению с предыдущим годом, пишет Newsru.com.

Самые дорогие автомобильные бренды в мире в 2017 году:

Toyota - 50,291 млрд долларов (-6%);

Mercedes-Benz - 47,829 млрд долларов (+10%);

BMW - 41,521 млрд долларов (0%);

Honda - 22,696 млрд долларов (+3%);

Ford - 13,643 млрд долларов (+5%);

Hyundai - 13,193 млрд долларов (+5%);

Audi - 12,023 млрд долларов (+2%);

Nissan - 11,534 млрд долларов (+4%);

Volkswagen - 11,522 млрд долларов (+1%);

Porsche - 10,129 млрд долларов (+6%);

Kia - 6,681 млрд долларов (+6%);

Land Rover - 6,095 млрд долларов (+7%);

Mini - 5,114 млрд долларов (+3%);

Ferrari - 4,876 млрд долларов (новый);

Tesla - 4,009 млрд долларов (0%).