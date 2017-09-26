Nordica откроет два новых направления для курортного отдыха

Основанная примерно в 600-м году Констанца является одним из старейших городов Румынии и крупнейшим в стране портом. Население этого города с богатой историей насчитывает 280 тысяч человек, и он находится в зоне субтропического климата на берегу Черного моря.

Здесь расположено 15 курортов, множество прекрасных песчаных пляжей и различных достопримечательностей. Отсюда удобно наведаться и в близлежащую живописную дельту Дуная.

Эстоноземельцы смогут летать в этот замечательный город без пересадок с 16 июня до 29 сентября. Вначале предусмотрены только субботние рейсы, но с 27 июня полеты будут осуществляться и по средам. Время в пути – 2 часа 30 минут. Стоимость билета – от 89,90 евро.

Констанца находится в 65 километрах от границы с Болгарией и в 150 километрах от золотистых песчаных пляжей Варны. Удачно выбранный пункт назначения Nordica позволит путешественникам из Эстонии насладиться отдыхом в обеих странах. Черноморские курорты Румынии простираются на 275 километров – от дельты Дуная в северной части страны до болгарского побережья Черного моря на юге.

«Прямые рейсы на черноморское побережье в Румынии станут приятной новостью для жителей Эстонии. Это результат плодотворного сотрудничества между эстонскими партнерами, посольством Румынии в Таллинне и румынским министерством туризма. Убеждена, что за этим последует еще более тесное сотрудничество в туристической и экономической сферах», заявила посол Румынии в Эстонии Даниела Михаела Кэмэрэшан.

Самый популярный в Македонии курортный город Охрид расположен на берегу одноименного озера и славится своими великолепными видами на окружающую природу. Красивый и романтичный Охрид является одним из старейших городов Европы и занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город может похвастаться многоликой архитектурой. Например, в нем столько же церквей, сколько дней в году!

Следует отметить и выгодное расположение Охрида – всего в 70 километрах от Греции с ее памятниками античности. Даже менее чем в часе езды начинается Албания с чудесным и еще не многолюдным побережьем Адриатического моря. Nordica будет летать в Охрид без пересадок один раз в неделю с 1 июня до 14 сентября. Время в пути – 3 часа. Цена билета – от 99,90 евро.

По словам менеджера по коммерческому развитию Nordica Свена Кукемелька, авиакомпания стремится предлагать своим клиентам полеты не в привычные мегаполисы, а в альтернативные пункты назначения. «Мы ищем и находим менее известные, но не менее интересные, места для летнего отдыха, которые становятся приятными сюрпризами для эстоноземельцев, в том числе в плане местных цен.

Многие жители нашей страны уже побывали в Париже и Риме, но Румыния и Македония с их удивительной природой и многовековой культурой тоже достойны нашего внимания. Выбирая новые пункты назначения, мы учли возможности легко побывать и хотя бы в одной соседней стране», пояснил Кукемельк. Авиабилеты в оба пункта назначения поступили в продажу 26 сентября.

Открытые Nordica в завершающемся летнем сезоне направления стали очень популярными. Эстоноземельцы чаще всего летали в Сплит и Одессу, но большим спросом также пользовались билеты в Ниццу и Риеку. В этот летний сезон Nordica обслужила более 20 000 пассажиров. Учитывая летние направления, в настоящее время Nordica летает из Таллинна без пересадок в 20 пунктов назначения.