Президент "Ювентуса" отлучен от футбола за махинации с билетами

Как утверждает портал Football Italia , босса "Старой синьоры" обвинили в том, что он помогал продавать билеты представителям фанатских объединений - некоторые из них связаны с организованной преступностью, пишет Newsru.com.

Аньелли нарушил две статьи кодекса FIGC, который регулирует работу менеджеров. Обвинение требовало для президента 2,5 года дисквалификации, а для туринского клуба - два матча без зрителей.

Кроме этого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос нахождения специалиста в исполнительном комитете УЕФА, членом которого от Ассоциации европейских клубов (ECA) он был утвержден только 20 сентября.

После шести туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Наполи" лишь по дополнительным показателям. В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.