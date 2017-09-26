Кризис в «ВИМ-Авиа»: десятки тысяч российских туристов не могут вернуться домой, рынку грозит коллапс

"По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тыс. пассажиров - в том числе порядка 100 тыс. российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом. Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах", - говорится в обращении АТОР в адрес правительства РФ.

В АТОР отмечают, что на данный момент "ВИМ-Авиа" не планирует вывоз российских граждан из-за рубежа. Сами российские туроператоры не смогут вернуть такое количество туристов обратно в Россию.

По данным ассоциации, все чартерные программы "ВИМ-Авиа" до конца сезона полностью выкуплены, а выделить средства на повторную оплату рейсов, что, по предварительным оценкам, составляет не менее 10 млн долларов, без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не могут.

Для возвращения российских туристов - клиентов "ВИМ-Авиа" домой Ростуризм открыл оперативный штаб. В настоящее время ведомство совместно с туроператорами ведет работу по формированию списков туристов и установлению их местонахождения, сообщает официальный сайт федерального агентства по туризму.

При этом в нем уточняют, что не могут по закону использовать для решения проблемы средства фондов ассоциации "Турпомощь", так как в данном случае вина за отмену рейсов лежит полностью на авиаперевозчике.

АТОР предупредил о коллапсе рынка

В связи со сложившейся ситуацией АТОР обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию, которая, по мнению ассоциации, грозит обернуться глобальным кризисом и даже "коллапсом" туристического и авиационного рынков, а также может нанести значительный репутационный ущерб органам исполнительной власти и вызвать социальную напряженность в РФ.

"Надеемся, что с вашим участием будут приняты решения, которые смогут стабилизировать сложившуюся ситуацию и не допустят неуместной напряженности в социальной сфере нашей страны", - говорится в обращении АТОР в кабмин.

Между тем, по мнению экспертов, опрошенных АТОР, "спасти ситуацию может только чудо". В частности, они надеются, что какая-либо финансовая организация предоставит помощь "ВИМ-Авиа" в виде гарантий, говорится в еще одном сообщении на сайте ассоциации.

Впрочем, по результатам аудита компании ее кредиторами, который прошел недавно, последнее представляется сложным. Объем долгов компании очень велик - только долги аэропортам превышают 1 млрд рублей, отмечают в АТОР.

В Ростуризме призвали не паниковать

В Ростуризме уже ответили на обращение АТОР. В ведомстве заверили, что "никакого коллапса на туристском рынке в связи с прекращением чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не будет".

"Организацией возвращения из-за рубежа российских туристов - клиентов данного авиаперевозчика занимается Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство по туризму. Ситуация находится под контролем. Все туристы будут возвращены домой, причем сделано это будет не за счет туроператоров. Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений "панического" характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов", - сказано в заявлении главы ведомства Олега Сафонова.