«Человек, который похож на меня»: безотцовщина-2017

Новое эстонское кино – о старом отце-безобразнике и его сыне, строгом музыкальном критике, и их нелеких отношениях.
Задача: как должно звучать на русском название нового фильма Катрин и Андреса Маймиков «Minu näoga onu» (букв. «Дядя с моим лицом»)? На сайте одного из кинотеатров он назван «Мужчина с моим лицом», на сайте другого – «Человек, который похож на меня». В фильме герой говорит отцу, который ушел из семьи, когда сын был еще маленьким: «У меня было несколько дядей... И один – дядя, похожий на меня. Ты». Отец, бросивший сына, слился в его памяти с (последующими) бойфрендами матери... Вот от этой реплики и приходится плясать.
Картина, как положено приличному эстонскому фильму, очень красива визуально (оператор Михкель Сое) и в меру депрессивна. Как больше века назад утверждал известный публицист В.И. Ульянов-Ленин, невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. А в том, что наше общество депрессивно, сомневаться трудно.
Камерная драма Маймиков (или трагикомедия – не будем сковывать себя попытками определить жанр) намного глубже и шире рассказанного в ней сюжета. Как в окуляре микроскопа мы по капле воды из лужи узнаём о копошащейся в ней живности, так из истории отца и сына вырастает много верных наблюдений за действительностью.
Во имя отца и сына
Вспоминая хорошие картины, снятые в последние 10-15 лет, поневоле видишь в «Мужчине с моим лицом» неявную перекличку с фильмом канадца Дени Аркана «Нашествие варваров». Там тоже отец – старый греховодник, всю жизнь наслаждавшийся красками и удовольствиями мира, а сын – застегнутый на все пуговицы, замкнутый, рационально мыслящий человек нынешней эпохи. Но подобную коллизию можно обнаружить где угодно, хоть у Льва Николаевича Толстого в «Двух гусарах». Важно, как именно авторы проводят ее сквозь наш хронотоп. И как сыграли героев Роман Баскин (отец, Райво Терасмаа) и Райн Толк (сын, Хуго Терасмаа).
Отец – приближающийся к 70-летию музыкант-тромбонист, на закате карьеры лабающий на похоронах (и то если пригласят). Сын – известный в очень узких кругах музыкальный критик; на концерты попсы он не ходит – не любит тусовку и молодых людей, ширяющихся в туалетах. Он интроверт, ему нужно остаться с музыкой один на один и вслушиваться в нее, фантазировать, придумывать словесное выражение тому, чего не выразить в словах.
Беда в том, что когда-то Райво привел сына поступать в музыкальную школу, мальчик пытался извлечь из скрипки какую-то мелодию – но, судя по кислым лицам преподавателей, играл ужасно. Отец вовлек сына в мир музыки, но тот нашел в нем нишу, в которой музыки меньше всего – и всё слишком относительно.
В картине есть такой эпизод. Церемония вручения премии «музыкальный критик года». Ведущий, как это принято, сначала говорит, за что присуждается премия: оригинальность стиля, глубокое проникновение и прочее в том же роде. Хуго приосанился: все сказанное в полной мере может относиться к нему. Однако ведущий называет другую фамилию. Эти слова могут относиться к любому представителю профессии. Да и так ли она нужна? Потом Хуго начинает излагать известному исполнителю, какие чувства вызывают у него песни этого артиста, а тот не слушает: ему это неважно, он поет, как соловей – бездумно, но приятно, «пипл хавает», и какое значение имеют тут слова критика?
Райво – какой-никакой, а творец. (Возможно, когда-то он был хорошим музыкантом, возможно, не очень хорошим, но он создавал и творил.) Хуго – почти наверняка хороший музыкальный критик, однако он не творит, он анализирует, поверяет гармонию алгеброй (своей, своим «птичьим» музыковедческим языком). Кажется, «Моцарт и Сальери» вспомнились невпопад: Сальери тоже был творцом, «музыку он разъял, как труп», чтобы постичь ее законы и творить по ним. Пушкин противопоставляет не бездарность и гения, а художника рационального, зацикленного на том, что надо познать законы искусства и применять их – и у тебя все получится, и художника-интуитивиста, который работает по вдохновению, доверяет чутью – и рождаются шедевры...
Хотя, если поразмыслить, в Райво отыщется малая, но гротескно разросшаяся толика – не Моцарта, нет, а моцартианства: он «гуляка праздный», прожил жизнь со вкусом, но наступила старость – и это тяготит его больше всего на свете. И он решает заявиться к сыну, который, потерпев крах в сердечных делах, впал в депрессию и удалился в свой загородный дом на живописном побережье.
Несносный старый трикстер
Райн Толк играет безупречно. Роман Баскин – фантастически. В каждом жесте, в каждом взгляде обоих актеров – столько знания о характерах и душевных переживаниях героев!
Хуго нужен покой, чтобы зализывать сердечную рану; отец, вспомнивший о сыне, мешает одиночеству. Очень выразителен эпизод, в котором Хуго, увидев в окно сошедшего с автобуса старика, прячется в простенок и не откликается на звонки в дверь, надеясь, что отец поверит: дом пуст – и уберется восвояси. А Райво не верит, заглядывает в окно с миной нашкодившего кота, который знает, что хозяин сердится, однако уверен, что все равно впустит в дом – куда ему деваться.
Райво – трикстер. Всю свою жизнь шалил, притом часто – небезобидно. Но при этом чувствовал остроту и привлекательность жизни. А сейчас оказался в том положении, как у Тютчева,
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать.
Но он не хочет уступать место. Ему необходимо постоянно заявлять о себе. Безобразничаю – значит существую! Он вцепляется в уходящую жизнь всеми конечностями, прикидывается казанской сиротой, чтоб пожалели, звонит на радио, спрашивая, собирается ли общественность отмечать его юбилей, уверяет, что все знакомые уже померли, он один-одинешенек на белом свете. Вранье! Когда Райво пропадает без вести, и сын, думая, что старик оказался среди тех рыбаков, которых унесло на льдине в море, устраивает поминки по отцу, на них собираются его вполне здравствующие друзья, коллеги и бывшие любовницы – и тут появляется Райво и закатывает очередной скандал. Спасибо авторам за очаровательный сюжетный ход: неясно, случайно ли так получилось – или старый грешник заранее все обдумал и рассчитал эффект своего появления?
Он вообще любит театральные эффекты. Когда сын, обеспокоенный, что от старика ни слуху ни духу, приходит в его городскую квартиру, дверь оказывается открытой, проигрыватель играет «Реквием», Райво лежит на постели – мертвый? Как бы не так!
Баскин играет опустившегося старика, неряшливого – в его берлоге царит чудовищный бардак (амбре, надо думать, еще то!), страдающего простатитом и энурезом, он вечно говорит о смерти, но он из тех людей, которые еще простудятся на наших похоронах. Его можно сравнить со старым крепким деревом: листва давно облетела, ветви и ствол местами подгнили, но корни глубоко уходят в землю и всё тянут из нее живительные соки.
Казалось бы, Райво должен вызывать жалостливое отвращение. Но Баскин сыграл так убедительно и сочно, что начинаешь испытывать к нему интерес и... что-то вроде восхищения. Старый грешник с его жаждой жизни и постоянной тягой устраивать фейерверки, заявлять о себе и всеми своими безобразиями выигрывает на фоне нынешней унылой реальности, воплощенной в Хуго.
Лечение от депрессии
В фильме две женские роли: блистающая холодной красотой Регина (Марья Митт) и удивительно для нашего времени оптимистичная и солнечная Мариан (Эвелин Выйгемаст).
Регина нужна только для того, чтобы показать очень современный тип расчетливой стервы – и чтобы у Хуго возник мотив уйти в сельскую глушь. Хуго для нее – пройденный этап; золотая мужская запонка, которую Хуго нашел в их (почти) супружеской постели – только предлог для разрыва, Регина устремлена к новому любовнику, богатому и щедрому.
Мариан – психолог, она приехала на побережье с группой коллективной терапии (вспоминается «Полет над гнездом кукушки», но героиня Выйгемаст – прямая противоположность старшей сестре Рэтчед). Когда Мариан с пациентами впервые появляется на экране, поначалу кажется, что это актерская труппа репетирует на природе: какой-то мужчина произносит монолог, пропитанный безнадежной рефлексией; наблюдающий из-за забора Райво тут же встревает... Ни в какой психотерапии он не нуждается, он всего-навсего ищет благодарных слушателей, которым можно рассказать душераздирающую историю из своей жизни.
Зато Хуго – подходящий объект для терапии. Только не групповой, а индивидуальной. Естественно, клин клином вышибают: Мариан становится для него лекарством от любви – а ей кажется, что новой любовью. Любовная линия в меру сентиментальна, в меру мелодраматична, но все же кажется, что она долгое время остается всего лишь фоном, на котором развертывается история отца и сына.
Потому что именно для этой линии придумана ошеломляющая развязка. Райво всюду носится со старым чемоданом: «Там самое дорогое для меня». И когда Хуго открывает чемодан, он находит детские фото, школьные похвальные грамоты, вырезки из газет со своими статьями. Сын оставался самым дорогим для отца – пусть и был брошен, пусть Хуго никак не ужиться со старым неряхой; в век разрыва всех связей голос родства все же звучит – чаще всего тихо, под сурдинку, но в какой-то момент начинает перекрывать то, что так долго стояло между ними.
А у любовной линии – открытый финал: сеанс терапии не закончен, и Хуго в ней все еще нуждается, хотя отцовский чемодан и мог сказать ему больше, чем откровенная беседа с психоаналитиком. Просто нам хочется, чтобы у молодого человека и очаровательной женщины все срослось. Люблю открытые финалы!