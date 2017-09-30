«Человек, который похож на меня»: безотцовщина-2017

Задача: как должно звучать на русском название нового фильма Катрин и Андреса Маймиков «Minu näoga onu» (букв. «Дядя с моим лицом»)? На сайте одного из кинотеатров он назван «Мужчина с моим лицом», на сайте другого – «Человек, который похож на меня». В фильме герой говорит отцу, который ушел из семьи, когда сын был еще маленьким: «У меня было несколько дядей... И один – дядя, похожий на меня. Ты». Отец, бросивший сына, слился в его памяти с (последующими) бойфрендами матери... Вот от этой реплики и приходится плясать.

Картина, как положено приличному эстонскому фильму, очень красива визуально (оператор Михкель Сое) и в меру депрессивна. Как больше века назад утверждал известный публицист В.И. Ульянов-Ленин, невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. А в том, что наше общество депрессивно, сомневаться трудно.

Камерная драма Маймиков (или трагикомедия – не будем сковывать себя попытками определить жанр) намного глубже и шире рассказанного в ней сюжета. Как в окуляре микроскопа мы по капле воды из лужи узнаём о копошащейся в ней живности, так из истории отца и сына вырастает много верных наблюдений за действительностью.

Во имя отца и сына

Вспоминая хорошие картины, снятые в последние 10-15 лет, поневоле видишь в «Мужчине с моим лицом» неявную перекличку с фильмом канадца Дени Аркана «Нашествие варваров». Там тоже отец – старый греховодник, всю жизнь наслаждавшийся красками и удовольствиями мира, а сын – застегнутый на все пуговицы, замкнутый, рационально мыслящий человек нынешней эпохи. Но подобную коллизию можно обнаружить где угодно, хоть у Льва Николаевича Толстого в «Двух гусарах». Важно, как именно авторы проводят ее сквозь наш хронотоп. И как сыграли героев Роман Баскин (отец, Райво Терасмаа) и Райн Толк (сын, Хуго Терасмаа).

Отец – приближающийся к 70-летию музыкант-тромбонист, на закате карьеры лабающий на похоронах (и то если пригласят). Сын – известный в очень узких кругах музыкальный критик; на концерты попсы он не ходит – не любит тусовку и молодых людей, ширяющихся в туалетах. Он интроверт, ему нужно остаться с музыкой один на один и вслушиваться в нее, фантазировать, придумывать словесное выражение тому, чего не выразить в словах.

Беда в том, что когда-то Райво привел сына поступать в музыкальную школу, мальчик пытался извлечь из скрипки какую-то мелодию – но, судя по кислым лицам преподавателей, играл ужасно. Отец вовлек сына в мир музыки, но тот нашел в нем нишу, в которой музыки меньше всего – и всё слишком относительно.

В картине есть такой эпизод. Церемония вручения премии «музыкальный критик года». Ведущий, как это принято, сначала говорит, за что присуждается премия: оригинальность стиля, глубокое проникновение и прочее в том же роде. Хуго приосанился: все сказанное в полной мере может относиться к нему. Однако ведущий называет другую фамилию. Эти слова могут относиться к любому представителю профессии. Да и так ли она нужна? Потом Хуго начинает излагать известному исполнителю, какие чувства вызывают у него песни этого артиста, а тот не слушает: ему это неважно, он поет, как соловей – бездумно, но приятно, «пипл хавает», и какое значение имеют тут слова критика?