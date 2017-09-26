Назван самый популяный среди туристов город мира

На втором месте находится Лондон (19,06 млн туристов), на третьем, со значительным отставанием - Париж (15,45 млн человек).

В десятку также входят Дубай, Сингапур, Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.

Между тем больше всего денег туристы потратили в Дубае - $28,5 млрд. Вторую строчку рейтинга по этому показателю занимает Нью-Йорк ($17,2 млрд), третью - Лондон ($16,09 млрд).

Кроме того, MasterCard выделила десять наиболее перспективных городов мира с точки зрения притока туристов. В это число вошли Осака (Япония), Чэнду (Китай) и Коломбо (Шри-Ланка), а также Абу-Даби, Джакарта, Токио, Ханой, Эр-Рияд, Лима и Тайбэй.