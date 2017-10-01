Варшавский треугольник Андреса Пуустусмаа

Сюжет ленты внешне достаточно прост. Герой картины - дипломат одной из балтийских стран. Его жена - уроженка России. По долгу службы Томасу в командировках приходится немало колесить по Европе, задерживаясь на одном месте на полтора-два года. Из-за этого, а еще из-за отсутствия постоянного круга общения возникает жизненная неопределенность, а вместе с ней - разобщенность в отношениях супругов. Отдел посольства занимается подготовкой визита в Россию, и Томас явно не справляется с тем, что ему поручено. Потому в Варшаву прилетаетновый сотрудник, давний друг Томаса Марк. Между ним и женой Томаса вспыхивает роман. И в Россию, в Смоленск летит уже не Томас, а Марк...

На показ своего фильма сам Андрес Пуустусмаа, занятый очередным проектом, приехать не сумел, и о его новой ленте мы поговорили с генеральным директором и продюсером российской AMALGAM STUDIO Андреем Феофановым.

– Как возник этот российско-эстонский проект?

– С Пуустусмаа мы встретились однажды на совсем другом проекте, и он рассказал мне о «Варшаве», которая была уже в запуске. Позже у картины возникли финансовые проблемы, и Андрес предложил нам продюсерское участие. В результате мы финансировали производство и делали – у нас своя киностудия, постпродакшн, – не вмешиваясь при этом ни в картину, ни в ее замысел.

– Только что «Варшава» встретилась со своими первыми зрителями. Совпали их реакции с теми, которых ждали, на которые рассчитывали?

– Мне показалось, зал откликнулся на картину. Я не ждал конкретных реакций – для нас самих картина оказалась достаточно необычным экспериментом. Я имею в виду переплетение отношений и судеб, любовный треугольник здесь – только лакмусовая бумажка. В данном случае я бы обратил внимание на киноязык, которым рассказана история. Конечно, было интересно наблюдать за зрителем, «читать» его реакции. Главным на наш с сопродюсером Сергеем Новиковым взгляд было то, что зритель не был вежливо-формален: что-то в картине его определенно зацепило.

– Удивляться здесь особенно нечему: речь идет о драме, любовном треугольнике. Вы как продюсер отлично понимаете, что именно такая коллизия – любовь, измена, рок – обычно вариант беспроигрышный...

– Наверное, это так, тем более, что взаимоотношения трех людей на экране достаточно остры, непредсказуемы и, как всегда в подобных ситуациях, практически делят аудиторию на части. И точка зрения каждой такой части аудитории кажется зрителям единственной верной – такова природа восприятия.

Мне хотелось бы отметить то,, что картина отмечена запоминающимися актерскими работами. Это и исполнившая роль жены героя Анастасия Клюева, и необычная, на мой взгляд, работа Алексея Барабаша, и, наконец, непростой характер, который создал на экране сам Андрес Пуустусмаа, сценарист картины, ее режиссер и замечательный драматический актер. Мне, во всяком случае, представляется, что «Варшава» – это еще и очень мощное актерское высказывание. Попутно замечу, что в картине снимались артисты, хорошо знакомые таллиннскому зрителю: Илья Нартов, Александр Кучмезов. И, конечно, в небольшой роли – «талисман» Пуустусмаа, актер Кирилл Кяро.