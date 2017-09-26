Памятнику Довлатову в Таллинне - быть!

Таллиннская горуправа поддержала законопроект фракции социал-демократов таллиннского горсобрания о создании комиссии, которая займется установкой в столице памятника писателю Сергею Довлатову.

Ранее с этой идеей выступил журналист и писатель Андрей Хвостов, которого поддержали и другие эстонские литераторы. «Я рад, что наша идея нашла поддержку и во фракции социал-демократов, которая инициировала соответствующий законопроект, и в горуправе. Разговоры о памятнике Довлатову, который жил, работал и творил в Таллинне, шли давно, теперь сделан конкретный шаг», - комментирует Андрей Хвостов.

«Довлатов – пример литературы, которая обладает объединяющей силой, - продолжает Хвостов. - Он приехал сюда как наблюдатель, заметил специфику эстонского общества и запечатлел результаты наблюдений. Они являются подспорьем при анализе нашего общества не только для литературоведов, но и для политологов, и для историков. Хотя иногда он сгущал краск - но это уже профессиональное заболевание писателя, его нельзя изменить».

Председатель фракции социал-демократов Анто Лийват уверен, что комиссия, которая займется этим вопросом, выберет самый удачный образ для памятника и найдет самое подходящее для него место: «Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, требующий больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Безусловно, нужно будет провести конкурс идей, а также привлечь к работе комиссии знатоков биографии и творчества Довлатова».

Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х. Здесь он работал журналистом в газете «Советская Эстония». Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл «Компромисс». Два года назад вышел фильм Станислава Говорухина о Довлатове «Конец прекрасной эпохи», который снимался в том числе в разных городах Эстонии.