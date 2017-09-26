Кристель Раннаяэре: мы не можем говорить на касающиеся женщин темы, когда за столом – одни мужчины

Мы говорили о том, почему Кристель пришла в политику, почему именно соцдемы, почему она стала феминисткой и часто ли сталкивается с неприязненным и злобным отношением к себе как к представительнице ЛГБТ-сообщества.

- Почему ты решила заняться политикой? Как это произошло?

- Меня просто пригласили, но еще раньше я слышала, что соцдемы искали гражданских активистов, чтобы пополнить свои ряды, и в связи с этим они обратились также и к ЛГБТ-объединению. Именно тогда я встретилась с Евгением Осиновским. На самом деле еще год назад я как-то пошутила, заметив своей спутнице, что так давно являюсь членом ЛГБТ-сообщества, что пора уже подумать о том, чего еще полезного я могла бы сделать. Может, следующим шагом станет политика? Перед тем, как принять решение, я в течение довольно длительного времени активно советовалась с членами сообщества, так что все это происходило не так просто.

- Ты и в партию вступила?

- Да, я хотела быть больше в курсе деятельности соцдемов и обращать их внимание на темы, которые для меня являются главными: члены ЛГБТ-сообщества и их близкие, а также вопросы, связанные с феминизмом. На самом деле, я в политике всего несколько недель, так что пока меня можно назвать начинающим политиком.

- Почему именно социал-демократы?

- Во-первых, потому, что они как раз искали представителя ЛГБТ-сообщества, чтобы привлечь в свои ряды. Во-вторых, то, что я обратила на них внимание еще некоторое время назад, особенно в период проведения летнего фестиваля Baltic Pride, на котором были представители этой партии. Например, Евгений Осиновский участвовал в конференции и присутствовал на концерте, а некоторые соцдемы были в рядах участников шествия. Поэтому, в контексте сложившегося в Эстонии отношения к ЛГБТ, такое выступление в поддержку интересов сообщества можно назвать смелым шагом. В-третьих, мне показалось разумным вступление в партию, где меня поддерживают именно в этой сфере, и мои идеи находят более благодатную почву и понимание. Хотя, на самом деле я думаю, что есть и другие партии, которые с пониманием относятся к вопросам, связанным с ЛГБТ. Например, реформисты поддержали закон о совместном проживании. Я, безусловно, с большим уважением отношусь ко всем, кто обратил внимание на эту инициативу и продолжает её поддерживать.

- Чем ты хочешь заняться в политике?

- Как член сообщества и феминистка, я хочу следить за тем, чтобы наши темы рассматривались и освещались самым широким образом. Например, наблюдать за тем, чтобы избирательные платформы привлекали членов ЛГБТ и были построены на принципах равенства. Приведу один пример. Когда в программе имеется пункт о безопасности в школьной среде, я хочу добиться гарантий того, что это требование, кроме прочих, будет охватывать школьную молодежь и работников школы – членов ЛГБТ, а также детей, растущих в ЛГБТ-семьях. Но мне хотелось бы заинтересовать и другие уязвимые группы. В нашем ЛГБТ-сообществе есть представители разных национальностей, кроме того, я сотрудничала, например, с общиной глухонемых, члены которой общаются на языке жестов. Стараемся привлекать и другие объединения.