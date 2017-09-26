Юхан Кивиряхк прогнозирует центристам не более 34 мест в горсобрании Таллинна

Как передает во вторник, 26 сентября, служба новостей "Радио 4", об этом он заявил, комментируя результаты сентябрьского исследования политических предпочтений избирателей, который провела фирма Turu-uuringud по заказу новостной редакции ERR.

"Определенные шансы на получение абсолютного большинства мест в горсобрании - то есть не менее 40 мандатов - у Центристской партии все же остаются. До выборов более двух с половиной недель, у центристов мощный пропагандистский аппарат - Таллиннское телевидение, городские газеты - за счет этого можно повлиять на предпочтения избирателей", - добавил социолог Юхан Кивиряхк.