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Юхан Кивиряхк прогнозирует центристам не более 34 мест в горсобрании Таллинна

Rus.Postimees.ee
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Юхан Кивиряхк в студии Postimees. | ФОТО: Postimees

На предстоящих в октябре местных выборах центристы могут получить в Таллинне от 32 до 34 мандатов, прогнозирует социолог Юхан Кивиряхк, сообщает портал Rus.err.ee.

Как передает во вторник, 26 сентября, служба новостей "Радио 4", об этом он заявил, комментируя результаты сентябрьского исследования политических предпочтений избирателей, который провела фирма Turu-uuringud по заказу новостной редакции ERR.

"Определенные шансы на получение абсолютного большинства мест в горсобрании - то есть не менее 40 мандатов - у Центристской партии все же остаются. До выборов более двух с половиной недель, у центристов мощный пропагандистский аппарат - Таллиннское телевидение, городские газеты - за счет этого можно повлиять на предпочтения избирателей", - добавил социолог Юхан Кивиряхк.

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