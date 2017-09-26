Пограничники задержали двоих мужчин с контрабандными сигаретами

В ночь на вторник погранохрана задержала в пограничной зоне в волости Меремяэ Выруского уезда мужчин в возрасте 38 и 42 лет, сообщил Департамент полиции и погранохраны. У мужчин конфисковали четыре ящика контрабандных сигарет.

Пограничники доставили мужчин и сигареты на кордон Пиуза.

Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы.