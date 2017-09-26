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Пограничники задержали двоих мужчин с контрабандными сигаретами

BNS
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Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото. | ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Погранохрана задержала в пограничной зоне в Вырумаа двоих мужчин, у которых нашли несколько ящиков контрабандных сигарет.

В ночь на вторник погранохрана задержала в пограничной зоне в волости Меремяэ Выруского уезда мужчин в возрасте 38 и 42 лет, сообщил Департамент полиции и погранохраны. У мужчин конфисковали четыре ящика контрабандных сигарет.

Пограничники доставили мужчин и сигареты на кордон Пиуза.

Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы.

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