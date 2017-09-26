Пограничники задержали двоих мужчин с контрабандными сигаретами
26 сентября 2017 г., 14:15
Погранохрана задержала в пограничной зоне в Вырумаа двоих мужчин, у которых нашли несколько ящиков контрабандных сигарет.
В ночь на вторник погранохрана задержала в пограничной зоне в волости Меремяэ Выруского уезда мужчин в возрасте 38 и 42 лет, сообщил Департамент полиции и погранохраны. У мужчин конфисковали четыре ящика контрабандных сигарет.
Пограничники доставили мужчин и сигареты на кордон Пиуза.
Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы.