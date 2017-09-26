Команда Toro Rosso отказалась от услуг единственного россиянина в "Формуле-1"

Как заявляет пресс-служба команды , Квята минимум на две гонки заменит 21-летний француз Пьер Гасли - участник молодежной программы Red Bull, который получил шанс проявить себя.

"Команда Toro Rosso была создана Red Bull для того, чтобы приводить в "Формулу-1" гонщиков из своей молодежной программы, - напомнил ее глава Франц Тост. - Именно это мы сделали, предоставив Пьеру шанс. Замена гонщиков дает нам возможность принять более взвешенное решение по поводу состава команды в следующем сезоне. По разным причинам - некоторые из них связаны с механическими проблемами, другие - с ошибками - Даниил Квят пока не смог продемонстрировать свой потенциал в этом году".

Россиянин должен вернуться за руль Toro Rosso в Остине, поскольку Гран-при США совпадает с финальным этапом японской серии Super Formula, где проводит этот сезон Гасли, пишет Newsru.com.

"Мы не говорим до свидания Даниилу, он по-прежнему остается частью семьи Red Bull", - говорится в заявлении конюшни.

После 14 этапов Квят, переведенный в прошлом сезоне из Red Bull в дочернюю команду Toro Rosso, набрал четыре очка и занимает 19-е место в общем зачете пилотов.

Его лучшим результатом в "Формуле-1" остается финиш на втором месте на Гран-при Венгрии в 2015 году.