Картина дня: зарплаты в конвертах, тысячи педофилов и вагонный бизнес EVR Cargo

В Эстонии более тысячи осужденных педофилов

Каждую неделю полиция Таллинна и Харьюмаа задерживает как минимум одного преступника, подозревающегося в совершении преступления сексуального характера, но руководитель службы защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет и старший прокурор по делам несовершеннолетних Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд знают, что на самом деле их намного больше. Читайте далее...

Зарплаты в конвертах в строительном секторе: государство недосчиталось более пяти миллионов евро

Быстрые темпы роста строительной отрасли Эстонии способствуют выплатам зарплат в конвертах. По оценке Налогово-таможенного департамента, около четверти оборота в строительном секторе приходится на долю фирм, которые платят зарплату по-черному. Читайте далее...

Вагонный бизнес EVR Cargo в России под ударом белок: за сделку заплатили слишком много?

Сегодня Партия реформ отправила запрос министру экономики Кадри Симсон, содержащий критику в отношении вагонного бизнеса EVR Cargo в России. В числе прочего белки спрашивают, почему вагоны были куплены по более высокой цене, если на конкурс поступали и более дешевые предложения. Читайте далее...

Эстония создала веб-портал о санкциях ЕС

МИД создал в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС интернет-портал, где все желающие могут получить текущую информацию о применяемых в ЕС санкциях. Читайте далее...

Отважный гражданин задержал пьяного водителя

В воскресенье, 10 сентября, 33-летний мужчина сообщил в полицию, что на Аре-Суйгу-теэ в волости Аре задержан пьяный водитель. Прибывший на место происшествия полицейский патруль обнаружил там 37-летнего нетрезвого мужчину. Читайте далее...

Мэру Нарвы предложили навсегда уехать в родной Тарту

Мэру Нарвы Тармо Таммисте однопартиец-центрист публично предложил сложить чемодан и навсегда уехать в родной Тарту. Причина - страсть к командировкам якобы в ущерб городским делам. Одновременно предложен новый кандидат в мэры приграничного города. Читайте далее...

Городской чиновник: Сависаар никак не был связан с недвижимостью дочери Кунмана

Дававшая во вторник показания на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара в Харьюском уездном суде заведующая департаментом городского планирования Таллинна Ану Халлик-Юргенстейн сказала, что мэр Таллинна Сависаар никак не был связан с проблемной недвижимостью дочери бизнесмена Велло Кунмана. Читайте далее...

Снос опасного здания обернулся скандалом с привлечением полиции

Снос пустого деревянного здания в городе Валга рассердил защитников памятников старины. На место даже пришлось вызвать полицию. Читайте далее...

Недовольные жители Пыхья-Таллинна: обещаешь, но не делаешь, Раймонд?

Жители улицы Яху требуют, чтобы старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд занялся сгоревшим драндулетом, который уже более месяца стоит перед их домом. Читайте далее...

Прийт Пуллеритс: ты нацист или расист, без вариантов!

Можно ли называть расистом спортсмена, отказавшегося пожать руку чернокожему коллеге? Журналист Прийт Пуллеритс уверен в обратном.

Скандал Ryanair: авиакомпания снижает цены на билеты

Авиакомпания Ryanair вскоре после объявления о более чем 2000 отмененных рейсов сообщила о снижении цен на полеты. Напомним, что из-за кризиса пострадали уже более 400 000 пассажиров. Читайте далее...

Новая услуга сети аптек вызвала сомнения у врачей и аптекарей

Некоторые врачи и аптекари считают рискованной предлагаемую в Apotheka услугу, благодаря которой можно автоматически продлить рецепты на препараты клиентов. Сама же аптека заверяет, что никакой угрозы для клиентов в этой услуге нет. Читайте далее...

Памятнику Довлатову в Таллинне - быть!

Таллиннская мэрия поддержала идею писателя Андрея Хвостова установить в Таллинне памятник Сергею Довлатову. Читайте далее...

Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

В Налогово-таможенном департаменте считают, что из-за того, что транспортные предприятия стали больше заправлять автомобили за пределами Эстонии, государство потеряло в этом году 20 млн евро. Читайте далее...

Чистка стен Таллиннского горхолла идет полным ходом: на месте свежих граффити воскресает мазня прошлых лет

Сегодня, 26 сентября, в Таллинне продолжилась чистка стен горхолла от свежих граффити. На их месте уже стали проявляться не самые удачные рисунки прошлых лет. Читайте далее...