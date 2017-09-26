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По дороге на Сааремаа добавятся две камеры контроля скорости

Rus.Postimees.ee
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Камера контроля скорости. | ФОТО: Mailiis Ollino

Департамент шоссейных дорог установит две новых камеры контроля скорости на шоссе Ристи-Виртсу, ведущем к паромной переправе на остров Сааремаа. ​Одна камера будет установлена перед трактиром Birgit, а вторая - у перекрестка Хялвати, сообщает во вторник, 26 сентября, издание Lääne Elu.

К настоящему моменту готов бетонный фундамент для установки обеих камер, одна из которых должна заработать во второй половине ноября, а вторая - в декабре, пишет портал Rus.err.

В пологом повороте у трактира Birgit неподалеку от Лихула в 2014 году погибли два финских мотоциклиста, столкнувшиеся с выехавшим на встречную полосу фургоном.

Сейчас по дороге на Сааремаа работают четыре камеры контроля скорости, установленные между третьим и 17-м км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу - по две камеры в каждом направлении.

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