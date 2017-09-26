Реформисты раскритиковали идею Осиновского о бесплатной медстраховке для 90 000 жителей Эстонии

"Будет крайне прискорбно, если эту схему переделают, так как пропадет один из основных инструментов налоговой дисциплины", – прокомментировал Юрген Лиги в радиопрограмме "Uudis+" на Vikerraadio, уточнив, что в таком случае у людей пропадет интерес следить, чтобы им не платили зарплату в конвертах, сообщает портал Rus.err.ee.

В случае утраты ответственности также снизится активность безработных, когда они узнают, что медицинскую страховку получат в любом случае.

По мнению Марис Лаури, правительство с системой медицинского страхования движется в неправильном направлении.