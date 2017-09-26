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Реформисты раскритиковали идею Осиновского о бесплатной медстраховке для 90 000 жителей Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Юрген Лиги. | ФОТО: Peeter Langovits

Бывшие министры финансов, реформисты Юрген Лиги и Марис Лаури раскритиковали идею министра здоровья и труда Евгения Осиновского (СДПЭ) предоставлять бесплатную медицинскую страховку тем 90 000 жителям Эстонии, у которых ее нет.

"Будет крайне прискорбно, если эту схему переделают, так как пропадет один из основных инструментов налоговой дисциплины", – прокомментировал Юрген Лиги в радиопрограмме "Uudis+" на Vikerraadio, уточнив, что в таком случае у людей пропадет интерес следить, чтобы им не платили зарплату в конвертах, сообщает портал Rus.err.ee.

В случае утраты ответственности также снизится активность безработных, когда они узнают, что медицинскую страховку получат в любом случае.

По мнению Марис Лаури, правительство с системой медицинского страхования движется в неправильном направлении.

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