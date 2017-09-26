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Финский горнолыжник не справляется с содержанием эстонской мызы, в которую он вложил огромную сумму

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

Несмотря на то, что известный финский горнолыжник Калле Паландер инвестировал в мызу Онтика, расположенную в Ида-Вирумаа, огромную сумму денег, ему придется продать здание.

Мызой Онтика управляет предприятие Manor Properties, последний годовой отчет которого датируется 2014 годом. В нем говорится, что более чем за год финский спортсмен инвестировал в мызу около 420 000 евро своих собственных денег, пишет портал Majandus24 со ссылкой на Iltalehti.

Издание отмечает, что согласно годовому отчету, прибыль предприятия едва покрывает расходы на отопление – так предприятие заработало за указанный год 53 000 евро на предоставлении гостиничных услуг, а на отопление тратилось по несколько тысяч евро в месяц.

Сам Паландер отмечает, что ему жалко продавать мызу, так как он вложил в нее очень много денег, но ему придется это сделать. «Онтика пока не выставлена на активную продажу, но я это сделаю. Это нужно сделать», - отметил он.

При этом Онтика неофициально продается уже в течение трех лет и ее посетил целый ряд потенциальных покупателей из Финляндии.

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