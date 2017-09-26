Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Старый дом на Пальяссааре отправлен на реконструкцию

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Raepress.

Сегодня строителям передан для реконструкции построенный в 1972 году многоквартирный дом по улице Пааги, 10 в Пыхья-Таллинне.

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, цель реконструкции - превратить это принадлежащее городу амортизированное и морально устаревшее семиэтажное здание с общими кухнями, туалетами и душевыми в современный, энергетически высокоэффективный и удобный для жизни дом.

В ходе реконструкции будут утеплены фасад и крыша, обновлена вся система отопления, реконструирована вентиляционная система. На здании будут установлены солнечные панели, балконы застеклят. Первый этаж будет приспособлен для инвалидов, также на этом этаже разместятся столовая для жильцов и помещения обслуживающего персонала. Всего в доме будет 265 небольших квартир c кухнями и санузлами. Обойдется реконструкция почти в восемь миллионов евро, из которых 1,2 миллиона - из средств Европейского фонда солидарности.

Наверх