Старый дом на Пальяссааре отправлен на реконструкцию

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, цель реконструкции - превратить это принадлежащее городу амортизированное и морально устаревшее семиэтажное здание с общими кухнями, туалетами и душевыми в современный, энергетически высокоэффективный и удобный для жизни дом.

В ходе реконструкции будут утеплены фасад и крыша, обновлена вся система отопления, реконструирована вентиляционная система. На здании будут установлены солнечные панели, балконы застеклят. Первый этаж будет приспособлен для инвалидов, также на этом этаже разместятся столовая для жильцов и помещения обслуживающего персонала. Всего в доме будет 265 небольших квартир c кухнями и санузлами. Обойдется реконструкция почти в восемь миллионов евро, из которых 1,2 миллиона - из средств Европейского фонда солидарности.