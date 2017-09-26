Свободные места на бесплатных курсах эстонского языка закончились за несколько часов

По словам директора фонда Ирене Кяосаар, сложившаяся ситуация заставляет решать, что делать дальше. «Сейчас дела обстоят таким образом, что за полдня места на курсах закончились и очень многие люди разочарованы, потому что не смогли зарегистрироваться. Мы можем до 2020 года открывать языковые курсы дважды в год», - сказала Кяосаар.

По словам Кяосаар, фонд хочет указать людям и на другие варианты изучения языка. «В сотрудничестве с Тартуским университетом мы разрабатываем проект языковых домов, где наряду с расширением вариантов изучения языка мы также попытаемся найти варианты обучения преподавателей».

По ее словам, следует также проанализировать зарегистрировавшихся на данный момент людей. «Зарегистрироваться могли люди, у которых были и другие возможности изучить язык. Например, проводятся специальные бесплатные курсы для учителей и детсадовских педагогов, таксистов в Нарве, а посредством МВД также для недавних иммигрантов. В ближайшее время мы будем предлагать возможность участия в языковых кафе и клубах. Мы должны следить за тем, чтобы люди участвовали именно в тех формах изучения языка, которые лучше всего им подходят», - сказала она.

По словам Кяосаар, число открытых групп и место связано главным образом с нехваткой хороших преподавателей. «Число свободных мест соответствует реальной возможности обучения на рынке. Я надеюсь, что открытие намеченных государством домов эстонского языка позволит решить эту проблему — одна из их задач должна заключаться именно в поиске и подготовке преподавателей эстонского языка в сотрудничестве с университетами».

Расходы по обучению на курсах эстонского языка покрывают Европейский социальный фонд в рамках проекта «Условия предоставления дотации на поощряющие интеграцию в эстонском обществе действия» и Министерство культуры.